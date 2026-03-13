Tom Vialle esordio da fenomeno: Honda sorride, il rookie MXGP è già tra i grandi

Ve l'aspettavate? Tom Vialle impressionante all'esordio MXGP con Honda, il talento francese già ruggisce.

Tom Vialle non è certo un novellino, ma un talento che ha già lasciato il segno prima con i due titoli iridati MX2, per poi lanciarsi nella sfida Supercross e portarsi a casa altri due titoli 250. Questo è il suo anno d'esordio nella 450 mondiale, e se le premesse sono quelle viste in Argentina possiamo dire che HRC, che già si frega le mani per l'attuale 1-2 in classifica piloti, ha schierato una coppia di super talenti per questo 2026! Abbiamo parlato del super fenomeno Jeffrey Herlings , schiacciasassi nel primo weekend MXGP con Honda. Ma è il caso di non dimenticarsi del nuovo compagno di squadra.non è certo un novellino, ma un talento che ha già lasciato il segno prima con i due titoli iridati MX2, per poi lanciarsi nella sfida Supercross e portarsi a casa altri due titoli 250. Questo è il suo anno d'esordio nella 450 mondiale, e se le premesse sono quelle viste in Argentina possiamo dire che HRC, che già si frega le mani per l'attuale 1-2 in classifica piloti, ha schierato una coppia di super talenti per questo 2026!

Debutto da urlo

Tra AMA Supercross e Mondiale Motocross ci sono parecchie differenze, l'ha ammesso lo stesso pilota francese in passato. Non è stato il primo a fare questo passaggio, la lista è molto lunga e più di recente ha iniziato la stessa sfida pure Jorge Prado, dall'anno scorso in USA (debutto poco fortunato per lesioni) dopo quattro titoli MXGP/MX2. Il 25enne di Avignone invece, fatta l'esperienza a stelle e strisce come detto con grande successo, è tornato in questo 2026 sul palcoscenico internazionale con Honda HRC Petronas , un cambio radicale dopo una vita in KTM, con cui ha vinto tutti i suoi titoli. Eppure il feeling in sella alla CRF450RW s'è dimostrato subito notevole: in evidenza in tutti i turni, domina e vince la gara di qualifica, chiude poi 2° nella prima manche (cedendo solo negli ultimi giri allo scatenato Herlings), è 4° in Gara 2, davanti a lui solo gli attesi Febvre iridato in carica e Gajser al via con Yamaha, oltre al compagno di squadra. Risultati che valgono il 3° posto di GP ed il secondo posto nella generale, a pari punti con Herlings. Era difficile aspettarsi di più da un debuttante MXGP.

Subito protagonista

"È davvero bello essere sul podio. Non sapevo bene cosa aspettarmi, perché ci sono molti bravi piloti nei GP". Tom Vialle mantiene il profilo basso, ci sono moltissime gare da disputare, ma certo è che il suo è stato già un super esordio. "Sabato è andata bene, mi sono sentito a mio agio vincendo la gara di qualificazione. Anche in gara domenica mi sono sentito, è stato bello essere in testa per un tratto di gara prima che Jeffrey mi superasse. La mia intensità è stata abbastanza buona nei primi giri, ma ho fatto un paio di errori in seguito, ma nel complesso sono molto contento del mio primo weekend con Honda HRC PETRONAS". Occhi puntati anche su di lui nei prossimi fine settimana di gare, pure l'arrembante francese può regalare belle sorprese.