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Obiettivo idoneità: Fermin Aldeguer parte per il Brasile, Gresini sogna l’esordio 2026

MotoGP
di Diana Tamantini
venerdì, 13 marzo 2026 alle 19:40
aldeguer-gresini-motogp-ipotesi-brasile
Fermin Aldeguer sarà al via nel GP Brasile? È quello che spera il team Gresini, che intanto ufficializza il viaggio in Sud America, con un'unica speranza.
È scattata ufficialmente la corsa contro il tempo. BK8 Gresini Racing ha infatti ufficializzato il fatto che il suo pilota Fermin Aldeguer si metterà in viaggio per il Brasile con il chiaro obiettivo per ottenere l'idoneità per disputare il Gran Premio, che per lo spagnolo rappresenterà l'esordio di stagione dopo la forzata assenza nel primo round del Mondiale MotoGP 2026. Ce la farà? Per il momento abbiamo il solito simpatico "modo Gresini" per annunciare questa novità!

Obiettivo idoneità 

La squadra di Nadia Padovani spera davvero di avere la sua formazione al completo in occasione del secondo evento di questa nuova stagione mondiale. Era l'obiettivo dichiarato, ne ha parlato Michele Masini durante i test a Sepang, e l'ha confermato anche lo stesso Aldeguer. Un intoppo che davvero non ci voleva: ricordiamo lo scorso gennaio l'incidente in allenamento a Valencia che ha lasciato la frattura alla diafisi del femore sinistro, con successivo intervento per porvi rimedio. Quel che è certo è che però il Best Rookie 2025 s'è perso tutta la preparazione invernale tra Sepang e Buriram, più il primo evento del nuovo campionato MotoGP. Una situazione che chiaramente lo pone in netto svantaggio rispetto a tutti gli altri piloti della classe regina, che hanno svolto i test e hanno debuttato regolarmente.
Certo è che, nell'eventualità che ricevesse l'idoneità per competere in Brasile, il suo esordio stagionale sarebbe meno faticoso. Nessuno conosce l'Autodromo Ayrton Senna, è la grande novità di questa stagione 2026, quindi le differenze potrebbero essere più livellate e meno evidenti. Per Fermin Aldeguer appunto sarebbe il momento giusto per entrare in azione e poi piano piano costruire il suo nuovo anno, considerando come detto che non ha avuto la possibilità di disputare dei test e quindi crearsi una base per il Mondiale 2026. Si attende ora il responso dei medici in circuito, vedremo se Aldeguer si unirà alla griglia MotoGP o il suo esordio stagionale dovrà aspettare ancora.

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Fermin Aldeguer

diDiana Tamantini

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