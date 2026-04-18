Le nuove classifiche piloti e costruttori al termine della prima manche SBK corsa al TT Circuit di Assen.

Undicesima vittoria consecutiva di Nicolò Bulega, che si è imposto in Gara 1 Superbike ad Assen. A 7 giri dalla fine un po' di pioggia aveva un po' mescolato le carte, con Iker Lecuona che ha recuperato e poi superato il compagno di squadra. Ma dopo un po' di giri con lo spagnolo davanti, le condizioni si sono normalizzate e l'italiano si è rimesso davanti, restandoci fino al traguardo.

Il successo di oggi consente a Bulega di allungare leggermente sul compagno di squadra nella classifica generale SBK. 61 punti li separano in questo momento. Ducati, prima nel campionato costruttori, fa festa anche con Sam Lowes: il pilota del team Elf Marc VDS ha portato la sua Panigale V4 R sul terzo gradino del podio. Da sottolineare anche la prestazione di Alvaro Bautista, quarto con la Ducati del team Barni Spark.

Il primo pilota non ducatista al traguardo è stato Alex Lowes, quinto su Bimota. Buona gara di Andrea Locatelli, che su Yamaha ha chiuso sesto dopo un venerdì di prove libere che era stato difficile . Alle sue spalle la BMW di Miguel Oliveira.

Superbike: le nuove classifiche piloti e costruttori SBK

CLASSIFICA CAMPIONATO PILOTI

Nicolò Bulega 149 punti Iker Lecuona 88 punti Miguel Oliveira 65 punti Axel Bassani 64 Sam Lowes 59 Alex Lowes 59 Lorenzo Baldassarri 48 Alvaro Bautista 40 Yari Montella 35 Andrea Locatelli 35 Danilo Petrucci 31 Tarran Mackenzie 26 Garrett Gerloff 24 Xavi Vierge 21 Remy Gardner 14 Alberto Surra 13 Stefano Manzi 7 Tetsuta Nagashima 7 Thomas Bridewell 6 Jonathan Rea 4 Somkiat Chantra 1 Bahattin Sofuoglu 1 Ryan Vickers 1

CLASSIFICA CAMPIONATO COSTRUTTORI