Le nuove classifiche piloti e costruttori al termine della prima manche SBK corsa al TT Circuit di Assen.
Undicesima vittoria consecutiva di Nicolò Bulega, che si è imposto in Gara 1 Superbike ad Assen. A 7 giri dalla fine un po' di pioggia aveva un po' mescolato le carte, con Iker Lecuona che ha recuperato e poi superato il compagno di squadra. Ma dopo un po' di giri con lo spagnolo davanti, le condizioni si sono normalizzate e l'italiano si è rimesso davanti, restandoci fino al traguardo.
Il successo di oggi consente a Bulega di allungare leggermente sul compagno di squadra nella classifica generale SBK. 61 punti li separano in questo momento. Ducati, prima nel campionato costruttori, fa festa anche con Sam Lowes: il pilota del team Elf Marc VDS ha portato la sua Panigale V4 R sul terzo gradino del podio. Da sottolineare anche la prestazione di Alvaro Bautista, quarto con la Ducati del team Barni Spark.
Il primo pilota non ducatista al traguardo è stato Alex Lowes, quinto su Bimota. Buona gara di Andrea Locatelli, che su Yamaha ha chiuso sesto dopo un venerdì di prove libere che era stato difficile
. Alle sue spalle la BMW di Miguel Oliveira.
Superbike: le nuove classifiche piloti e costruttori SBK
CLASSIFICA CAMPIONATO PILOTI
- Nicolò Bulega 149 punti
- Iker Lecuona 88 punti
- Miguel Oliveira 65 punti
- Axel Bassani 64
- Sam Lowes 59
- Alex Lowes 59
- Lorenzo Baldassarri 48
- Alvaro Bautista 40
- Yari Montella 35
- Andrea Locatelli 35
- Danilo Petrucci 31
- Tarran Mackenzie 26
- Garrett Gerloff 24
- Xavi Vierge 21
- Remy Gardner 14
- Alberto Surra 13
- Stefano Manzi 7
- Tetsuta Nagashima 7
- Thomas Bridewell 6
- Jonathan Rea 4
- Somkiat Chantra 1
- Bahattin Sofuoglu 1
- Ryan Vickers 1
CLASSIFICA CAMPIONATO COSTRUTTORI
- Ducati 149 punti
- Bimota 85 punti
- BMW 66
- Yamaha 44
- Kawasaki 24
- Honda 11