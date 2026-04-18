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Mondiale SBK 2026, round Assen: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1

Superbike
di Matteo Bellan
sabato, 18 aprile 2026 alle 16:30
Nicolò Bulega pilota Aruba Ducati Superbike WorldSBK esulta ad Assen
Mondiale Superbike 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1 ad Assen
Le nuove classifiche piloti e costruttori al termine della prima manche SBK corsa al TT Circuit di Assen.
Undicesima vittoria consecutiva di Nicolò Bulega, che si è imposto in Gara 1 Superbike ad Assen. A 7 giri dalla fine un po' di pioggia aveva un po' mescolato le carte, con Iker Lecuona che ha recuperato e poi superato il compagno di squadra. Ma dopo un po' di giri con lo spagnolo davanti, le condizioni si sono normalizzate e l'italiano si è rimesso davanti, restandoci fino al traguardo.
Il successo di oggi consente a Bulega di allungare leggermente sul compagno di squadra nella classifica generale SBK. 61 punti li separano in questo momento. Ducati, prima nel campionato costruttori, fa festa anche con Sam Lowes: il pilota del team Elf Marc VDS ha portato la sua Panigale V4 R sul terzo gradino del podio. Da sottolineare anche la prestazione di Alvaro Bautista, quarto con la Ducati del team Barni Spark.
Il primo pilota non ducatista al traguardo è stato Alex Lowes, quinto su Bimota. Buona gara di Andrea Locatelli, che su Yamaha ha chiuso sesto dopo un venerdì di prove libere che era stato difficile. Alle sue spalle la BMW di Miguel Oliveira.

Superbike: le nuove classifiche piloti e costruttori SBK

CLASSIFICA CAMPIONATO PILOTI
  1. Nicolò Bulega 149 punti
  2. Iker Lecuona 88 punti
  3. Miguel Oliveira 65 punti
  4. Axel Bassani 64
  5. Sam Lowes 59
  6. Alex Lowes 59
  7. Lorenzo Baldassarri 48
  8. Alvaro Bautista 40
  9. Yari Montella 35
  10. Andrea Locatelli 35
  11. Danilo Petrucci 31
  12. Tarran Mackenzie 26
  13. Garrett Gerloff 24
  14. Xavi Vierge 21
  15. Remy Gardner 14
  16. Alberto Surra 13
  17. Stefano Manzi 7
  18. Tetsuta Nagashima 7
  19. Thomas Bridewell 6
  20. Jonathan Rea 4
  21. Somkiat Chantra 1
  22. Bahattin Sofuoglu 1
  23. Ryan Vickers 1
CLASSIFICA CAMPIONATO COSTRUTTORI
  1. Ducati 149 punti
  2. Bimota 85 punti
  3. BMW 66
  4. Yamaha 44
  5. Kawasaki 24
  6. Honda 11

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