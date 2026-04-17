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Motocross al “Ciclamino”: la guida TV e streaming del MXGP Trentino 2026

Motocross
di Diana Tamantini
venerdì, 17 aprile 2026 alle 21:00
motocross-trentino-orari-2026
Dove si può vedere il GP del Trentino del Mondiale Motocross 2026? Ecco tutta la programmazione TV e streaming, in diretta e in differita.
Dalla Sardegna al Nord Italia: tutto pronto per il fine settimana Motocross al Crossodromo "Il Ciclamino", da domani scatta l'azione e avremo le prime risposte sui possibili protagonisti del secondo round tricolore consecutivo. Anche se in primis i grandi osservati speciali saranno i leader iridati, Lucas Coenen in MXGP e Simon Laengenfelder in MX2. La speranza è che anche i nostri portacolori siano più protagonisti rispetto all'appuntamento in Sardegna, spinti dal calore del pubblico di casa.
Alla vigilia della 22^ edizione di questa gara tra le montagne vicino al Lago di Garda, "Il Ciclamino", uno dei circuiti più spettacolari che per il 15° anno consecutivo, ospiterà l'élite del MXGP, attirando ogni anno un gran numero di appassionati da tutta Europa sul circuito tra i paesi di Dro e Pietramurata, diventando un vero e proprio appuntamento imperdibile sia per gli appassionati di motocross più accaniti che per i semplici curiosi. Quando vederlo in Italia? La diretta integrale sarà disponibile su mxgp-tv.com (in abbonamento), Rai Sport trasmetterà in diretta le Gare 2 MX2 e MXGP. Infine, per l'Europa ci sarà anche Eurosport 2, ma solamente con le differite di tre gare su quattro. Ecco di seguito tutto il programma.
-> Pietramurata, le entry list MXGP e MX2

Gli orari del GP Trentino 

Sabato 15 aprile
16:35 MX2 Qualifying Race
17:20 MXGP Qualifying Race
Domenica 16 aprile
13:15 MX2 Gara 1
14:15 MXGP Gara 1
16:10 MX2 Gara 2
17:10 MXGP Gara 2

I programmi TV 

Diretta Rai Sport
16:00 MX2 Gara 2
17:00 MXGP Gara 2
Differita Eurosport 2 (20 aprile)
9:00 MXGP Gara 1
10:00 MX2 Gara 2
11:00 MXGP Gara 2

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