Motocross al “Ciclamino”: la guida TV e streaming del MXGP Trentino 2026

Dove si può vedere il GP del Trentino del Mondiale Motocross 2026? Ecco tutta la programmazione TV e streaming, in diretta e in differita.

Dalla Sardegna al Nord Italia: tutto pronto per il fine settimana Motocross al Crossodromo "Il Ciclamino", da domani scatta l'azione e avremo le prime risposte sui possibili protagonisti del secondo round tricolore consecutivo. Anche se in primis i grandi osservati speciali saranno i leader iridati, Lucas Coenen in MXGP e Simon Laengenfelder in MX2. La speranza è che anche i nostri portacolori siano più protagonisti rispetto all'appuntamento in Sardegna, spinti dal calore del pubblico di casa.

Alla vigilia della 22^ edizione di questa gara tra le montagne vicino al Lago di Garda, "Il Ciclamino", uno dei circuiti più spettacolari che per il 15° anno consecutivo, ospiterà l'élite del MXGP, attirando ogni anno un gran numero di appassionati da tutta Europa sul circuito tra i paesi di Dro e Pietramurata, diventando un vero e proprio appuntamento imperdibile sia per gli appassionati di motocross più accaniti che per i semplici curiosi. Quando vederlo in Italia? La diretta integrale sarà disponibile su mxgp-tv.com (in abbonamento), Rai Sport trasmetterà in diretta le Gare 2 MX2 e MXGP. Infine, per l'Europa ci sarà anche Eurosport 2, ma solamente con le differite di tre gare su quattro. Ecco di seguito tutto il programma.

Gli orari del GP Trentino

Sabato 15 aprile

16:35 MX2 Qualifying Race

17:20 MXGP Qualifying Race

Domenica 16 aprile

13:15 MX2 Gara 1

14:15 MXGP Gara 1

16:10 MX2 Gara 2

17:10 MXGP Gara 2

I programmi TV

Diretta Rai Sport

16:00 MX2 Gara 2

17:00 MXGP Gara 2

Differita Eurosport 2 (20 aprile)

9:00 MXGP Gara 1

10:00 MX2 Gara 2

11:00 MXGP Gara 2