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Niente F1? Tutti a Imola: il WEC infiamma l’Autodromo con la Ferrari 499P da battere

Formula 1
di Riccardo Ventura
venerdì, 17 aprile 2026 alle 22:30
WEC
La Formula 1 si è presa un mese di sosta forzata e così per questo aprile niente gare, ma ad Imola scatta il mondiale WEC.
In questo weekend doveva esserci il quarto atto del mondiale di Formula 1, ma come sappiamo già da tempo, aprile è un mese senza corse. La guerra in Medio Oriente ha portato gli organizzatori a rivedere il calendario, che ad oggi vede queste prove solo rinviate. Il GP dell’Arabia Saudita doveva vedere le vetture scattare già da questo venerdì, ma come detto non c’è ed allora perché buttare una domenica di metà aprile a casa o dentro un centro commerciale? All’Autodromo Enzo e Dino Ferrari per la prima prova stagionale del WEC.

Imola ha bisogno di calore

L’esclusione del circuito emiliano dal calendario di Formula 1 è una ferita ancora aperta per tutti. Il WEC è una serie mondiale che negli ultimi anni sta prendendo piede, anche grazie a nomi sempre più altisonanti. La Ferrari potrebbe regalarci una grande gioia, cosa che purtroppo in F1 stiamo vivendo poco ultimamente. Un bel bagno di folla, dunque, per dimostrare al Mondo che gli italiani amano tutti i campionati motoristici. La SBK ha sempre riscontrato successo nel nostro Paese,, quindi perché non credere di poter riempire l’autodromo imolese con la serie alternativa delle auto? Un pienone al WEC è la migliore risposta a Liberty Media per com ha trattato questa pista, che gli era venuta incontro nel momento più nero, quello della pandemia da Covid19.

Perché riempire il circuito per il WEC?

Il WEC è il campionato mondiale di durata esta riscuotendo successo per via del suo regolamento. Le case non hanno paletti veri, soprattutto sui motori, rendendo questo campionato avvincente. Molte aziende automobilistiche sono rientrate nel tempo, Alpine per dirne una, ma anche vecchie conoscenze della Formula 1 come Toyota e addirittura la BMW. Ci sono anche la Peugeot e la Cadillac, al momento sono più indietro ma siamo solo all’inizio di questo 2026. La 6h di Imola è l’antipasto perfetto ma gli occhi di tutti i tifosi sarà per sua maestà Ferrari, Campione del Mondo in carica.
La 499P è la vettura da battere e a Maranello vorranno continuare a dimostrare di poter ripetere l’impresa del 2025. Le auto della Ferrari saranno sempre due, ovvero, la #50 e la #51. La vettura numero 50 sarà guidata da: Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco e Miguel Molina. La numero 51 invece, è quella dei Campioni in carica: Alberto Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calendo. La rossa vorrà tutto il suo affetto nella gara di casa, per 6 ore vorrà essere spinta dal pubblico come fu ai tempi di Michael Schumacher quando dominava in Formula 1.

Europa al centro

Negli ultimi anni l’Europa è parsa sempre più lontana dal centro del motorsport, eppure, è qui che è nata la passione per i motori. Oggi è il momento di dimostrare che Imola si riempie non solo per la Formula 1, Serve una svola in tutto il vecchio Continente, perché i soldi arabi fanno bene anche se vanno in contrasto con la morale, gli show statunitensi sono belli ma smorzano il vero spettacolo che è la pista. Quindi è giusto dimostrare che al centro ci sono lle auto e l’affetto del pubblico.

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