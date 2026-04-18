MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Aleix Espargaro sotto i ferri: oltre 6 ore di operazione dopo l'incidente a Sepang

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 18 aprile 2026 alle 7:05
Aleix Espargaro pilota tester Honda HRC MotoGP parla dopo l'operazione a Barcellona
MotoGP, Aleix Espargaro: oltre 6 ore di operazione dopo l'incidente a Sepang
Il tester Honda MotoGP è finito sotto i ferri dopo l'incidente a Sepang: ecco quali sono le sue condizioni.
Aleix Espargaro è stato protagonista di una brutta caduta nel recente test che HRC aveva organizzato a Sepang per lavorare sul prototipo 2026 e, soprattutto, su quello 2027. Ha rimediato alcune contusioni e la frattura di quattro vertebre, un infortunio tutt'altro che leggero. Dopo i controlli effettuati in Malesia, ha potuto tornare in Spagna per ulteriori esami e per stabilire se fosse necessario ricorrere a un intervento chirurgico. L'intervento c'è stato, presso l'Hospital Universitari Quirón-Dexeus di Barcellona

MotoGP, Aleix Espargaro: intervento chirurgico riuscito

Nella giornata di venerdì 17 aprile è stato proprio il tester Honda MotoGP a dare la notizia tramite il suo profilo ufficiale Instagram: "Ciao a tutti, ieri finalmente mi hanno operato e mi hanno fissato le quattro vertebre. L'intervento è durato più di sei ore e il dottor Fiol e il suo team hanno fatto un lavoro eccellente. Ora provo parecchio dolore, ma sto già iniziando a muovermi; spero di poter tornare a casa nei prossimi giorni. Un abbraccio a tutti".
Dopo un po' di riposo, Espargaro inizierà la riabilitazione. Nel suo post, oltre al videomessaggio per i tifosi, c'è anche una foto che mostra la cicatrice che percorre la colonna vertebrale. Fa un po' impressione. Per fortuna, Aleix non ha avuto conseguenze peggiori a seguito dell'incidente avvenuto a Sepang. Non sono ancora stati comunicati i tempi di recupero dall'infortunio, però in questo momento la cosa importante è che l'operazione sia andata bene e che presto potrà tornare a casa.
Certamente per HRC è una brutta notizia quanto successo al collaudatore catalano, risorsa preziosa per lo sviluppo della RC213V e della RC214V. Ma bisogna farci i conti. Nel test team c'è anche Takaaki Nakagami, che dovrà fare del suo meglio per contribuire alla crescita del progetto tecnico Honda.

Leggi anche

Paura per Aleix Espargaro, brutta caduta nel test Honda a Sepang: le condizioni del pilotaPaura per Aleix Espargaro, brutta caduta nel test Honda a Sepang: le condizioni del pilota
Aleix Espargaró contro tutti: nuova bagarre sui socialAleix Espargaró contro tutti: nuova bagarre sui social
Aleix Espargaro

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Gunther Steiner
MotoGP

Scontro Honda-KTM: caos nel paddock, team Tech3 al bivio

17 aprile 2026
Marc Marquez
MotoGP

Marc Marquez confessa: "Mi hanno sempre pagato bene"

17 aprile 2026
Alex Marquez
MotoGP

Alex Marquez: "Regolamenti scritti per mettere Ducati in difficoltà"

17 aprile 2026

Altre notizie

Jonathan Rea pilota tester Honda HRC Superbike WorldSBK ad Assen

Crisi Honda SBK, Jonathan Rea non può fare miracoli: "Manca un riferimento"

Superbike
MotorValley: è tempo di bilanci

MotorValley bicchiere mezzo pieno: crescono i turisti sportivi, i prossimi eventi imperdibili

CDM Club
WEC

Niente F1? Tutti a Imola: il WEC infiamma l’Autodromo con la Ferrari 499P da battere

Formula 1
motocross-trentino-orari-2026

Motocross al “Ciclamino”: la guida TV e streaming del MXGP Trentino 2026

Motocross
Enea Bastianini

Da Monaco a San Marino fino ad Andorra: dove vanno oggi i piloti tra tasse leggere e affitti alle stelle

Storie di Moto

Articoli popolari

Valentino Rossi

Valentino Rossi: nuovi retroscena sui problemi con la Giustizia

MotoGP
Tempi duri per Moto2 3 Moto3: crollano ascolti e sponsor

Moto2 e Moto3 in caduta libera, che ne pensano i team? "Sono tempi duri"

In Pista
Nicolò Bulega è stato il più veloce nelle prime prove del Mondiale Superbike ad Assen

Assen Prove 1: Tolgono benzina alla Ducati ma Nicolò Bulega se ne frega

Superbike
Danilo Petrucci pilota BMW Superbike WorldSBK

SBK, Petrucci l'ha capito: con la BMW non può copiare Razgatlioglu

Superbike
Gunther Steiner

Scontro Honda-KTM: caos nel paddock, team Tech3 al bivio

MotoGP

Loading