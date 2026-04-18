MotoGP, Aleix Espargaro: oltre 6 ore di operazione dopo l'incidente a Sepang

Il tester Honda MotoGP è finito sotto i ferri dopo l'incidente a Sepang: ecco quali sono le sue condizioni.

Aleix Espargaro è stato protagonista di una brutta caduta nel recente test che HRC aveva organizzato a Sepang per lavorare sul prototipo 2026 e, soprattutto, su quello 2027. Ha rimediato alcune contusioni e la frattura di quattro vertebre, un infortunio tutt'altro che leggero. Dopo i controlli effettuati in Malesia, ha potuto tornare in Spagna per ulteriori esami e per stabilire se fosse necessario ricorrere a un intervento chirurgico. L'intervento c'è stato, presso l'Hospital Universitari Quirón-Dexeus di Barcellona

MotoGP, Aleix Espargaro: intervento chirurgico riuscito

Ciao a tutti, ieri finalmente mi hanno operato e mi hanno fissato le quattro vertebre. L'intervento è durato più di sei ore e il dottor Fiol e il suo team hanno fatto un lavoro eccellente. Ora provo parecchio dolore, ma sto già iniziando a muovermi; spero di poter tornare a casa nei prossimi giorni. Un abbraccio a tutti". Nella giornata di venerdì 17 aprile è stato proprio il tester Honda MotoGP a dare la notizia tramite il suo profilo ufficiale Instagram : "".

Dopo un po' di riposo, Espargaro inizierà la riabilitazione. Nel suo post, oltre al videomessaggio per i tifosi, c'è anche una foto che mostra la cicatrice che percorre la colonna vertebrale. Fa un po' impressione. Per fortuna, Aleix non ha avuto conseguenze peggiori a seguito dell'incidente avvenuto a Sepang. Non sono ancora stati comunicati i tempi di recupero dall'infortunio, però in questo momento la cosa importante è che l'operazione sia andata bene e che presto potrà tornare a casa.