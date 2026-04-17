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Gajser omaggia Valentino Rossi: livrea Yamaha speciale per il GP “di casa” in Trentino

Motocross
di Diana Tamantini
venerdì, 17 aprile 2026 alle 13:26
Gajser_Rossi_MXGP_Trentino_2026
Tim Gajser omaggia Valentino Rossi con una livrea speciale sulla sua Yamaha MX per un GP "quasi di casa".
Un omaggio da un pluricampione del mondo ad un altro, pur di due mondi differenti. Tim Gajser sarà al via del GP Trentino con la sua YZ450FM che richiamerà i colori del "Dottore", ovvero Valentino Rossi, uno dei più vincenti proprio con Yamaha, da quest'anno nuova casa del pilota MXGP sloveno. Una grafica personalizzata e l'abbigliamento Alpinestars dedicato, in omaggio sia al campione di Tavullia che alla storia vincente del marchio dei tra diapason.

Omaggio tra campioni per un GP "di casa" 

Una livrea speciale che è molto più di una semplice questione estetica ed il richiamo ad una storia condivisa di transizione e trionfi ai massimi livelli all'interno della famiglia Yamaha (almeno un tempo nel Motomondiale, vista l'attuale crisi nera in MotoGP). Si tratta di un omaggio voluto dal pilota Monster Energy Yamaha Factory MXGP proprio per un appuntamento al Ciclamino di Pietramurata che Gajser considera una sorta di Gran Premio di casa, visto che Arco di Trento si trova appena oltre il confine con la Slovenia. Attesissimi infatti, oltre ai tifosi dei piloti italiani per i ragazzi di casa, anche migliaia di tifosi sloveni per "Tiga243".
"La livrea è fantastica, sia sulla moto che per l'abbigliamento. Ho sempre desiderato realizzare una collaborazione per un'occasione speciale e Arco è una gara speciale. È il GP più vicino alla Slovenia, quindi per me è come un GP di casa e ci sono sempre tanti tifosi sloveni" ha sottolineato Tim Gajser. "Ovviamente, quando si pensa a qualcosa di speciale nel mondo delle corse, e in Italia, si pensa a Valentino Rossi, e abbiamo una storia simile. Entrambi abbiamo vinto titoli prima di passare alla Yamaha, poi Valentino ha continuato a vincere molte gare anche con la Yamaha e spero di fare lo stesso. È anche uno dei nomi più importanti del motorsport, quindi penso che sia speciale, ed è una bella storia anche per la Yamaha".

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