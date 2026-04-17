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Scontro Honda-KTM: caos nel paddock, team Tech3 al bivio

MotoGP
di Luigi Ciamburro
venerdì, 17 aprile 2026 alle 11:33
Gunther Steiner
Gunther Steiner
Il mercato piloti MotoGP continua nonostante l'assenza di annunci ufficiali. Ma nel paddock ci sono altri movimenti in atto, che riguardano i team satellite. Honda ha provato a mettere le mani sul team Gresini Racing, ma senza esito. Adesso la Casa dell'Ala dorata ci sta provando con Tech3.

Tech3 in mezzo a due fuochi

Nel gennaio 2026 Gunther Steiner ha prelevato la squadra Tech3, fondata nel 1990 da Hervé Poncharal e Guy Coulon. Dopo due decenni con Yamaha e la promozione congiunta nella massima serie, il team ha optato per il passaggio in KTM nella stagione MotoGP 2019. Dopo il cambio di costruttore, Tech3 ha vissuto alti e bassi dal punto di vista sportivo. Nel 2020 ha ottenuto una storica vittoria in Portogallo con Miguel Oliveira, ma ha poco altro di cui potersi vantare. Complice anche un momento di incertezza nei ranghi della Casa austriaca, alle prese con un momento di crisi finanziaria da cui sembra in via di uscita.
L'accordo tra KTM e Tech3 scade alla fine del 2026 e le trattative per il rinnovo sono in corso da molto tempo. Tra le due parti si è inserita HRC che vorrebbe entrare nella nuova era MotoGP con due squadre satellite (confermata la storica partnership con LCR di Lucio Cecchinello). C'è poco tempo per decidere e Gunther Steiner si ritrova davanti ad un bivio, anche alle prese con il mercato piloti. Con l'introduzione dei nuovi motori 850cc nessun costruttore ha certezze solide, ma solo progetti ambiziosi, determinazione e una storia alle spalle che fa da garanzia al futuro.

Il mercato dei team satellite

Nel pieno della crisi KTM, Tech3 ha avviato dei colloqui con Honda, per trovare un'alternativa in caso di fallimento del progetto austriaco. Ma fortunatamente il marchio di Mattighofen è riuscito a rimettersi in carreggiata dal punto di vista finanziario, grazie anche al nuovo azionista Bajaj. HRC vuole però pareggiare i conti con Ducati e avere due team clienti. Pramac e Yamaha continueranno insieme, così come Trackhouse con Aprilia e Gresini-VR46 con Ducati. Quindi le uniche speranze del colosso nipponico risiedono in Tech3, con il rischio che KTM resti isolata senza una squadra satellite. Uno scenario che il marchio d'Oltralpe vuole assolutamente scongiurare
Pit Beirer ha confermato le sue intenzioni a Speedweek.com: "Attualmente stiamo continuando i colloqui con Gunther Steiner e vogliamo sicuramente mantenere il team su KTM". Il ritorno di Kurt Trieb, esperto sviluppatore di motori, può essere un punto a favore della KTM. Ma Honda può vantare una solidità economica che gli permette di mettere sul tavolo un'offerta sicuramente più allettante. Adesso la palla passa a Tech3, che dovrà decidere in tempi molto ristretti. Saranno settimane molto intense, dal momento che sia Enea Bastianini che Maverick Vinales lasceranno il box alla fine di questo campionato MotoGP.

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Tech3

diLuigi Ciamburro

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