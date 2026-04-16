Mercato piloti impazzito: come sarà la griglia di partenza nel 2027

Il campionato MotoGP è fermo per la cancellazione del GP in Qatar, in attesa del prossimo round a Jerez dal 24 al 26 aprile. Ma il mercato piloti continua a tessere trattative e sancire nuovi contratti. Nessun annuncio ufficiale dai team, per il momento, a causa del contenzioso tra l'MSMA e Liberty Media sul Patto della Concordia.

Mercato piloti in fermento

Anche se non ci sono comunicati stampa, possiamo dire con certezza che la griglia di partenza della MotoGP subirà una vera rivoluzione dal 2027. Con tutti i contratti in scadenza alla fine di questa stagione, l'arrivo dei nuovi regolamenti tecnici (motori da 850cc e pneumatici Pirelli) e la firma del nuovo accordo tra i team e il MotoGP Sports Entertainment Group, lo scenario sta per cambiare completamente.

Nessuna sorpresa nel box factory. Marc Marquez resterà al centro del progetto MotoGP e verrà affiancato da Pedro Acosta. Per il fuoriclasse di Cervera si parla di un contratto 1+1, mentre per l'attuale pilota KTM dovrebbe trattarsi di un biennale secco. La più grande sorpresa del mercato è stata la firma di Pecco Bagnaia con Aprilia, dove affiancherà Marco Bezzecchi. Bezzecchi e Bagnaia sono amici, ma ora dovranno competere l'uno contro l'altro. Inoltre il pilota di Chivasso non avrà vita facile, in quanto 'Bez' è il leader attuale nel box di Noale e scalzarlo non sarà semplice.

Ai Ogura in Yamaha

Jorge Martin ha ritrovato la sua forma migliore all'inizio di questo Mondiale MotoGP, ma il suo destino è lontano dall'Aprilia. Il madrileno sarà la pietra angolare della nuova Yamaha. Al suo fianco ci sarà il talento giapponese Ai Ogura, salvo sorprese all'ultimo minuto. La nuova M1 con motore V4, almeno nella configurazione da 1000cc, ha ampi margini di miglioramento, ma i cambiamenti regolamentari potrebbero rimescolare le carte in tavola. Fabio Quartararo è stato uno dei primi a firmare per il 2027, stufo della situazione in Yamaha e desideroso di una nuova sfida in HRC. Insieme a lui ci sarà David Alonso che promette molto bene.

Tech3 verso la Honda?

Alex Marquez ha firmato un contratto biennale con la KTM, capitalizzando sull'ottima stagione MotoGP 2025 in veste di vicecampione. Maverick Vinales rappresenta invece il grande punto interrogativo: il suo eccellente inizio di stagione gli ha aperto molte porte, ma l'infortunio alla spalla ha un po' rallentato il suo percorso. Se dimostrerà di essere tornato ai livelli di un tempo a Jerez, il rinnovo del contratto sarà quasi garantito con conseguente salto nel team factory. Il team satellite Tech3 potrebbe passare alla Honda, il che permetterebbe a Luca Marini di rimanere in orbita HRC.

I team satellite

La coppia d'attacco del team VR46 sarà quasi certamente formata da Fabio Di Giannantonio, autore di un inizio campionato eccellente, e da Fermin Aldeguer. Resta fuori dai giochi Franco Morbidelli , che potrebbe dire addio alla MotoGP. Gresini Racing ha già ingaggiato Daniel Holgado dalla Moto2 e sta lavorando per riportare in squadra Enea Bastianini, che ha regalato al team una stagione da sogno nel 2022.

In Pramac, Toprak Razgatlioglu e Jack Miller dovrebbero rimanere. Il pilota turco ha già un contratto e la nazionalità australiana di Miller potrebbe essere fondamentale per la sua permanenza nel team. rimanere nei piani di HRC. Alla Trackhouse , dopo l'addio di Ogura, si cercherà un sostituto di alto livello. Joan Mir, molto stimato da Davide Brivio, potrebbe essere il prescelto. La conferma di Raul Fernandez è data per certa, anche se il suo posto dipenderà da altri movimenti di mercato. Alla LCR , invece, tutto rimarrà invariato, con Johann Zarco e Diogo Moreira che continueranno a correre per la squadra di Lucio Cecchinello.