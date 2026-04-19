Bulega continua a vincere ed eguaglia un record SBK del suo ex rivale Toprak: anche ad Assen strapotere netto.

Il TT Circuit di Assen viene soprannominato "La cattedrale della velocità" e anche "L'università dal motociclismo". Sfruttando il secondo appellativo, si può dire che Nicolò Bulega si è laureato in questo weekend Superbike nei Paesi Bassi. La tripletta di vittorie allunga la sua striscia di vittorie consecutive, 9 nel 2026 e 13 considerando anche l'ultima parte del Mondiale 2025. Ha eguagliato il record di successi di fila (13) che aveva stabilito Toprak Razgatlioglu con la BMW nel 2024, ripetendolo poi lo scorso anno.

Per il pilota del team Aruba Ducati è anche una rivincita per quanto successo nel 2025 proprio ad Assen . Dopo aver vinto Gara 1, aveva visto sfumare le vittorie in Superpole Race e in Gara 2 a causa di problemi tecnici capitati alla sua Panigale V4 R. Quest'anno non c'è stata storia, nessuno poteva fermarlo. In classifica generale SBK è a punteggio pieno, con un vantaggio di ben 69 punti sul compagno di squadra Iker Lecuona, tre volte secondo anche al TT Circuit, come ad Assen.

Superbike Assen, Bulega fa festa per vittorie e record

Lo start dell'ultima corsa non è stato dei migliori, però Bulega ha gestito tutto con tranquillità ed estrema efficacia, consapevole della sua superiorità e di non avere la necessità di forzare: "Non ho fatto una partenza perfetta, Sam e Iker mi hanno superato, ma sono rimasto calmo. Ho studiato dove superarli e poi è stata una gara fantastica, non ho commesso errori. Abbiamo migliorato il feeling rispetto a sabato e sono felice. Lo scorso anno ad Assen ero arrabbiato, avevo avuto qualche sfortuna di troppo, ci tenevo tanto a vincere tutte le gare del weekend".

Inevitabile parlare del record di vittorie consecutive in Superbike, un risultato che rende orgoglioso il pilota emiliano: "Sono in una buona situazione, ho una buona mentalità, so che posso essere veloce in ogni condizione e questo è molto importante. Quando vinci 13 gare di fila è bello e ti dà tante motivazioni per le prossime".

È iniziata l'era di Bulega nel campionato mondiale SBK? Il 26enne del team Aruba Ducati risponde così: "Lo spero, suona bene... Riesco a guidare molto bene la mia moto, il team ascolta i miei commenti e riusciamo a migliorare in ogni sessione. È il risultato del duro lavoro fatto da me e da Ducati. Voglio continuare così, se posso. Balaton Park non mi piace tantissimo, non è l'ideale per il mio stile di guida, ma nel 2025 sono arrivato secondo e spero di essere veloce quest'anno".

Il circuito di Balaton Park (Ungheria) non è uno dei suoi preferiti, però sarà il favorito anche lì. Vedremo se riuscirà a proseguire la striscia di vittorie, stabilendo un nuovo record, oppure se ci sarà qualcuno in grado di rovinargli la festa. Al netto delle statistiche, per Bulega c'è una cosa che conta più di tutte: vincere il titolo mondiale Superbike 2026. Cercherà di vincere anche nel prossimo round, ma arrivare secondo non sarebbe un dramma.