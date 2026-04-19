Jerez riaccende il Motomondiale, Aprilia-Ducati chi comanda davvero? Gli orari TV e streaming

Riparte il Motomondiale, Jerez ospita il primo appuntamento europeo della stagione 2026: presentazione e orari.
Dopo il mese di pausa dovuto al rinvio del GP Qatar, il Campionato del Mondo si risveglia e si appresta a vivere il primo Gran Premio europeo di questa stagione. Tutti al Circuito de Jerez-Angel Nieto, secondo alcuni primo vero indicatore dei valori in pista per le tre categorie dopo Buriram, Goiania e Austin. Sarà così? Aprilia certo spera di continuare con il passo mostrato finora, Ducati deve rispondere, vedremo poi KTM e Honda, e se Yamaha riuscirà a mostrare qualche spiraglio incoraggiante... In Moto2 segnaliamo l'assenza di Angel Piqueras dopo il grave incidente di Austin (le sue condizioni
), con Marcos Ramirez che per ora lo sostituirà per i prossimi due GP. In Moto3, la prova di forza di Guido Pini in Texas è il segnale che serviva al movimento tricolore? Questo lo dirà la pista a partire da venerdì, d
i seguito tutti gli orari del Gran Premio di Spagna a Jerez. Come sempre diretta integrale su Sky Sport (in streaming su SkyGo e NowTV), su TV8 invece prevista la differita per le tre gare della domenica di GP.
Tutti gli orari Sky Sport
Venerdì 24 aprile
9:00-9:35 Moto3 Prove Libere 1
9:50-10:30 Moto2 Prove Libere 1
10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1
13:15-13:50 Moto3 Prove
14:05-14:45 Moto2 Prove
15:00-16:00 MotoGP Prove
Sabato 25 aprile
8:40-9:10 Moto3 Prove Libere 2
9:25-9:55 Moto2 Prove Libere 2
10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2
10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
12:45-13:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
13:40-14:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
15:00 MotoGP Sprint – 12 giri
Domenica 26 aprile
9:40-9:50 MotoGP Warm Up
11:00 Moto3 Gara – 19 giri
12:15 Moto2 Gara – 21 giri
14:00 MotoGP Gara – 25 giri
La "semidifferita" su TV8
Sabato 25 aprile (diretta)
10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
12:45-13:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
13:40-14:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
15:00 MotoGP Sprint – 12 giri
Domenica 26 aprile (differita)
14:05 Moto3 Gara – 19 giri
15:20 Moto2 Gara – 21 giri
17:05 MotoGP Gara – 25 giri
"Se sei incerto...tieni aperto!" la biografia di Giovanni Di Pillo disponibile in libreria e su Amazon Libri