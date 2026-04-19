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YART Yamaha trionfa alla 24 ore di Le Mans 2026

In Pista
di Andrea Periccioli
domenica, 19 aprile 2026 alle 16:14
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Seconda vittoria consecutiva di YART Yamaha alla 24 ore di Le Mans, Gamarino 3° con Kawasaki TRICKSTAR, No Limits a podio nella Stock.
Il Mondiale Endurance FIM EWC 2026 si apre nel segno dei Campioni del Mondo in carica. YART Yamaha, grazie ad una gestione di gara esemplare ed esente da errori, si è assicurata la vittoria nella 49^ edizione della 24 Heures Motos. Con la R1 #1 magistralmente condotta da Karel Hanika, Marvin Fritz e Leandro Mercado, la struttura di riferimento della casa dei Tre Diapason ha bissato il trionfo conseguito lo scorso anno al Circuit Bugatti di Le Mans. Yoshimura SERT Motul Suzuki e Kawasaki Webike TRICKSTAR completano il podio.

BIS DI YART ALLA 24H MOTOS LE MANS

Per YART, acronimo di Yamaha Austria Racing Team, si tratta del terzo hurrà alla 24 ore motociclistica di Le Mans dopo le pregresse affermazioni del 2009 e, più recentemente, 2025. Salgono a 6 i successi targati Yamaha, in una speciale graduatoria sempre condotta da Suzuki, a sua volta ferma a quota 15 vittorie. A questo proposito, la squadra di riferimento Suzuki ha concluso in seconda posizione con la GSX-R 1000R #12 affidata a Gregg Black, Etienne Masson e Dan Linfoot, guadagnando punti preziosi in ottica campionato.

TERZO POSTO PER GAMARINO

Alle spalle di una solida Yoshimura SERT Motul Suzuki, torna sul podio Kawasaki Webike TRICKSTAR, con il nostro Christian Gamarino impeccabile nei suoi stint. Un podio che, 12 mesi più tardi, restituisce quello che era stato tolto al pilota genovese, costretto a fare da spettatore nel 2025 per un infortunio rimediato nei Pré-Test con la sua squadra poi seconda. La Ninja ZX-10RR #11 ha beneficato delle disavventure occorse a più riprese a BMW Motorrad World Endurance Team. Vanificato l’assalto al primato con la caduta di questa mattina di Michael van der Mark, una serie di inconvenienti tecnici nel finale di gara hanno fatto definitivamente deragliare la M 1000 RR #37.

BMW TRIONFA NELLA STOCK DELLA 24H MOTOS LE MANS

Salvato il salvabile con il 23º posto sul traguardo, BMW Motorrad può tuttavia consolarsi con il quarto posto di ERC Endurance e il quinto di AutoRace Ube Racing Team, alla prima esperienza alla 24 ore di Le Mans. Non solo, la casa dell'Elica si è garantita la vittoria di classe Superstock con il team MRP a precedere l'italianissimo No Limits Motor Team e TRT27 AZ Honda. La compagine di Moreno Codeluppi ha centrato un sensazionale secondo posto con la giallo-nera Honda #44 condotta da Gabriele Giannini, Miquel Pons, Ricardo Brink e Doriano Vietti Ramus. Pillola statistica: il fratello di Celestino festeggia così il personale terzo podio consecutivo alla 24 Heures Motos dopo i due conquistati con 3ART Best of Bike Yamaha. L'Italia dell'Endurance brilla anche con Kevin Manfredi, quarto di categoria con RAC41 Honda subito davanti alla Aprilia #49 di REVO-M2 Racing. Nella Production trionfo di LEGACY COMPETITION Yamaha, avendo ragione di GREENTEAM 42 Kawasaki e Mana-au COMPETITION Honda.

APPUNTAMENTO A SPA

Il Mondiale Endurance FIM EWC tornerà in pista il prossimo mese di giugno con la 8 ore di Spa-Francorchamps, in agenda nella giornata di sabato 6.

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24 Heures Motos

diAndrea Periccioli

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