Colpo di scena alla 24 ore di Le Mans: BMW Motorrad insegue

Caduta di van der Mark sul più bello della 24 ore di Le Mans: è lotta con Yoshimura Suzuki per il 2° posto, comanda YART Yamaha.

Fase centrale estremamente rocambolesca della 49^ edizione della 24 Heures Motos , atto inaugurale del Mondiale Endurance FIM EWC 2026. Raggiunti e superati i 2/3 di gara al Circuit Bugatti di Le Mans, i Campioni del Mondo in carica di YART Yamaha comandano con 4 giri di vantaggio su BMW Motorrad World Endurance Team e Yoshimura SERT Motul Suzuki, quest'ultima ritrovatasi in piena bagarre per la seconda posizione.

VAN DER MARK CADE ALLA 24H LE MANS

Sembrava tutto apparecchiato per uno storico trionfo, ma l'assalto alla vittoria di BMW Motorrad World Endurance Team ha registrato un brutto contraccolpo. Dopo un inconveniente che ha comportato una sosta ai box imprevista, alle prime luci dell'alba Michael van der Mark insieme ad un altro pilota è finito a terra al curvone Le Musée. L'ex protagonista del Mondiale Superbike ha riportato la moto ai box, con la conseguenza che la M 1000 RR #37 paga adesso 4 giri dai leader di YART Yamaha.

YART YAMAHA DETTA IL PASSO

A 5 ore dall'esposizione della bandiera a scacchi, YART Yamaha si mette così nelle condizioni di bissare l'affermazione dello scorso anno alla grande classica della Sarthe. Una corsa, fino a questo momento, esente da errori per la R1 #1 condotta da Karel Hanika, Marvin Fritz e Leandro Mercado. BMW Motorrad World Endurance si ritrova invece invischiata nella sfida per la seconda posizione con Yoshimura SERT Motul Suzuki, con la sempre affidabile GSX-R 1000R #12 affidata a Gregg Black, Etienne Masson e Dan Linfoot.

LA SITUAZIONE NELLA SUPERSTOCK

Mentre Kawasaki Webike TRICKSTAR (con il nostro Christian Gamarino in equipaggio) ha subito una battuta d'arresto nella rincorsa al terzo gradino del podio, nella classe Superstock si delineano i valori. Il team MRP BMW comanda con un cospicuo margine di vantaggio sull'italianissimo No Limits Motor Team, ampiamente in zona podio con la Honda #44 condotta (anche) da Gabriele Giannini e Doriano Vietti Ramus. A ridosso del podio, attualmente completato da TRT27 AZ Honda, figurano RAC41 Honda (capeggiata da Kevin Manfredi) e REVO-M2 Aprilia. Restando nella Stock, da segnalare l'uscita di scena dei Campioni in carica di Honda National Motos, con il motore KO. Nella Production lotta serrata tra GREENTEAM 42 Kawasaki e LEGACY COMPETITION Yamaha per il primato di categoria.

COME VEDERE LA 24H LE MANS

Per l'Italia, Eurosport del gruppo Warner Bros Discovery trasmette la 24 ore motociclistica di Le Mans in diretta con diverse modalità. Su Eurosport 2 (disponibile per gli abbonati DAZN, TIMVISION e Amazon Prime Video Channels) previsti vari collegamenti ( QUI tutte le info). In alternativa, l'offerta streaming di HBO Max e Discovery+ garantisce una copertura totale senza interruzioni pubblicitarie. Telecronaca come sempre affidata ad Alessio Piana e Jacopo Zizza.

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