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24 ore Le Mans 2026: confronto tra YART Yamaha e BMW Motorrad per la vittoria

In Pista
di Andrea Periccioli
sabato, 18 aprile 2026 alle 19:56
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Lotta apertissima tra YART Yamaha e BMW Motorrad World Endurance Team: alla 24 Heures Motos Le Mans tutto è ancora in gioco.
Entrando nel vivo della 49^ edizione della 24 Heures Motos, atto inaugurale del Mondiale Endurance FIM EWC 2026, tutto è ancora in gioco per la vittoria. In un accesissimo confronto al Circuit Bugatti di Le Mans, i Campioni del Mondo in carica di YART Yamaha e BMW Motorrad World Endurance Team si contendono il primato, con i giochi aperti anche a F.C.C. TSR Honda in terza posizione.

DUELLO ALLA 24H LE MANS

Con il #1 ben in vista sul cupolino della propria R1, YART Yamaha comanda la contesa su BMW Motorrad World Endurance Team, leader delle prime due ore di gara con Michael van der Mark autore di uno stint di pregevole fattura. Superata una partenza tutt'altro che indimenticabile, il trio iridato composto da Karel Hanika, Marvin Fritz e Leandro Mercado è riuscito tuttavia a guadagnare la testa e punta a bissare il trionfo dello scorso anno alla grande classica della Sarthe.

MARC VDS/KM99 MOTORE IN FUMO

Nel novero dei pretendenti alla vittoria resta altresì (a 1 giro) Yoshimura SERT Motul Suzuki, tallonata dalla BMW #76 di AutoRace Ube Racing Team. Leggermente più attardata la privata Honda #4 del Tati Team AVA6 Racing, in piena zona podio fino ad una scivolata di Hugo Clere. Non fa parte di questo gruppo la Yamaha R1 #99 di ELF Marc VDS Racing Team/KM99, fuori gioco per la rottura del motore in pieno ingresso del curvone Dunlop con il nostro Alessandro Delbianco che si trovava all'attacco del podio. Trascorse poche ore di gara, la 24 Heures Motos ha così perso una delle squadre attese protagoniste.

AVVINCENTE SUPERSTOCK

Bella lotta anche nella classe Superstock con RAC41 Honda (capeggiata dal nostro Kevin Manfredi) a confronto diretto con le BMW di Tecmas e MRP. Per quanto concerne l'Italia dell'Endurance, Honda No Limits occupa attualmente la sesta posizione. REVO-M2 Aprilia, in evidenza nelle prime fasi di gara, ha lasciato per strada tempo prezioso a causa di una serie di inconvenienti. Tra le Production primeggia Legacy Competition Yamaha, inseguita nell'ordine da Greenteam 42 Kawasaki e Artec #119 Kawasaki.

COME VEDERE LA 24H LE MANS

Per l'Italia, Eurosport del gruppo Warner Bros Discovery trasmette la 24 ore motociclistica di Le Mans in diretta con diverse modalità. Su Eurosport 2 (disponibile per gli abbonati DAZN, TIMVISION e Amazon Prime Video Channels) previsti vari collegamenti (QUI tutte le info). In alternativa, l'offerta streaming di HBO Max e Discovery+ garantisce una copertura totale senza interruzioni pubblicitarie. Telecronaca come sempre affidata ad Alessio Piana e Jacopo Zizza.

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24 Heures Motos

diAndrea Periccioli

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