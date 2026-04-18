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SBK, Danilo Petrucci penalizzato e arrabbiato: lo sfogo del pilota BMW ad Assen

Superbike
di Matteo Bellan
sabato, 18 aprile 2026 alle 20:30
Danilo Petrucci pilota BMW Superbike WorldSBK ad Assen
Superbike, Petrucci penalizzato e furioso: commissari nel mirino
Gara 1 Superbike da dimenticare per Petrucci, penalizzato e poi finito nella ghiaia ad Assen: è arrivato al traguardo, nervoso per l'accaduto.
Le prove libere e la Superpole erano state promettenti per Danilo Petrucci, che sembrava avere un potenziale da top 5 al TT Circuit. Scattato dalla quarta casella della griglia SBK, è stato punito con doppia long lap penalty per partenza anticipata. Quando stava per scontare la prima penalità, è finito sulla ghiaia e da lì la sua Gara 1, già compromessa, è sostanzialmente finita. Ha voluto comunque terminarla, invece di tornare al box, ma non è andato oltre il diciottesimo posto. Niente punti, solo ulteriore esperienza con la BMW M 1000 RR e altri dati raccolti. Rimane un grosso amaro in bocca.

Superbike Assen, Gara 1: Petrucci incredulo per la penalità

Il pilota ternano è convinto di non aver commesso alcuna infrazione e dopo Gara 1 Superbike ha manifestato il proprio disappunto per aver ricevuto una sanzione dai commissari: "In 20 anni non ho mai fatto una falsa partenza - riporta Speedweek - e non credo di averla fatta nemmeno questa volta. Ho rivisto il video innumerevoli volte, ma non riesco a vederla. Protestare non serve, ormai la gara è finita. Penso che la decisione sia sbagliata, però queste sono le regole".
Petrucci ha parlato anche di cosa è successo quando ha provato a scontare la prima long lap penalty (QUI il video): "Dato che non avevo mai commesso un errore del genere prima, non mi ero allenato sul long lap. Ho preso una grossa buca, la moto si è alzata, sono finito dritto nella ghiaia e la mia gara era praticamente finita". Non si era preparato per una eventuale sanzione ed è rimasto spiazzato.

Petrux-BMW: riscatto domenica?

Il pilota del team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK salva qualcosa della sua performance nella prima manche ad Assen, però la delusione rimane molto grande per il provvedimento preso dai commissari: "L'unica cosa positiva è che ero il più veloce quando ha iniziato a piovere. Oggi un piazzamento tra i primi cinque era possibile. Sono triste e deluso, questo è uno dei giorni più amari della mia carriera".
C'è stato un momento di Gara 1 in cui aveva cominciato a piovere, un tipo di situazione che spesso è stata favorevole a Petrucci nel corso della sua carriera. Chiudere in top 5 era qualcosa di realistico e non è stato possibile, ma i fatti di oggi lo devono comunque motivare in vista di Superpole Race e Gara 2. Comprensibile il suo stato d'animo negativo, però deve reagire e cercare di portare la sua M 1000 RR il più avanti possibile.
Anche sul suo profilo ufficiale Instagram ha ribadito il suo pensiero ("Non ho mai fatto una falsa partenza in oltre venti anni di gare e non credo l’ho fatta nemmeno oggi…") e ha anche pubblicato il video del momento della partenza. Ha ricevuto diversi messaggi, tra i quali quello del team Go Eleven: "Benvenuto nel club delle NON partenze anticipate. Ci vediamo domani in pista". Con Andrea Iannone e anche con Lorenzo Baldassarri (Gara 2 in Australia) sono capitati alcuni episodi simili alla squadra guidata da Denis Sacchetti.

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