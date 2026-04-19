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SBK, Alvaro Bautista: "Nei primi giri sono pericoloso. Bulega? Senza rivali"

Superbike
di Matteo Bellan
domenica, 19 aprile 2026 alle 7:20
Alvaro Bautista pilota Barni Superbike WorldSBK
Superbike, Alvaro Bautista: "Bulega senza rivali, può vincere tutte le gare 2026"
Quarto al traguardo di Gara 1 SBK ad Assen, Bautista ribadisce un suo noto problema e non esclude un dominio totale di Bulega.
Quattro Ducati nelle prime quattro posizioni dell'ordine di arrivo sabato al TT Circuit. La quarta è quella di Alvaro Bautista, autore di una Gara 1 solida che lo ha portato a conquistare 13 punti: in classifica è salito a quota 40, occupa l'ottavo posto. Vorrebbe lottare per podi e vittorie, però il due volte campione del mondo Superbike si sente limitato dalla nota regola sul peso minimo (QUI la nostra intervista), che lo costringe a correre con una zavorra di 6-7 chili. Da ricordare anche che, essendo la nuova Panigale V4 R leggermente al di sotto del peso minimo di 168 chili, è necessario aggiungerle circa 1,5 chili per rispettare il regolamento.

Superbike Assen, Gara 1: il bilancio di Bautista

Il pilota del Barni Spark Racing sottolinea che l'inizio di gara non è semplice per lui, avendo un extra-peso da dover gestire e non essendo ancora al 100% del feeling con la nuova Ducati: "Nei primi giri sono un pilota pericoloso - riporta Speedweek - perché la moto è troppo pesante e non riesco a controllarla come vorrei. Ho cercato di non danneggiare nessuno all'inizio e di mantenere la mia posizione. Molte cose sono cambiate: la moto, il team, non abbiamo fatto molti test e il mio feeling con la moto non è dei migliori".
Nel 2026 Bautista ha cambiato squadra e sta cercando di adattarsi alla nuova Panigale V4 R. Ad Assen c'è stato un passo in avanti che lo fa essere positivo anche per il resto della stagione Superbike: "Stiamo lentamente costruendo delle basi - spiega - e sto ritrovando la fiducia. Avrei voluto iniziare la stagione nel migliore dei modi, ma la situazione è questa. Se dovessi avere la sensazione di non voler più migliorare, allora resterò a casa. Non appena ricomincerò a divertirmi in pista e a sentirmi bene, i buoni risultati arriveranno automaticamente".

Bulega pigliatutto nel Mondiale SBK 2026?

Al TT Circuit il due volte iridato SBK ha risposto anche sull'eventualità che Nicolò Bulega, finora vincitore di tutte le gare del 2026, possa riuscire a vincere tutte le manche del campionato: "Può farcela. Al momento non c'è nessun rivale che riesca a stargli dietro. Se la regola del peso venisse abolita, avrei maggiori possibilità".
Bautista non esclude che l'ex compagno di squadra possa dominare completamente questo Mondiale Superbike. Ha anche ribadito che senza la zavorra da 6-7 kg che è costretto a portare sarebbe più competitivo, ma il regolamento non verrà cambiato. Lo spagnolo ci aveva provato, facendo firmare una sorta di petizione ai colleghi nel finale della stagione 2025. Avevano firmato tutti, tranne Jonathan Rea, però non bastava: per una modifica del regolamento serviva accordo tra tutti i costruttori. Non c'era.

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