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Mondiale Supersport, Zaccone il migliore degli italiani: crescita costante su Ducati

In Pista
di Marianna Giannoni
martedì, 14 aprile 2026 alle 13:36
Alessandro Zaccone
Alessandro Zaccone
Alessandro Zaccone si è presentato al Mondiale Supersport da campione del mondo di MotoE e non ha deluso le aspettative. Dopo i primi due round è il migliore degli italiani in classifica iridata. Il pilota romagnolo, in sella a Ducati, è stato molto costante centrando la top 10 in tutte le gare.
C'è da dire che gli altri italiani fino ad oggi non hanno brillato. Matteo Ferrari è salito sul podio a Phillip Island ma ha faticato a Portimao. Andrea Giombini aveva conquistato un ottimo quarto posto sul bagnato in Australia ma poi si è eclissato. Federico Caricasulo deve ancora prendere confidenza con la ZX, una moto che va guidata in modo diverso rispetto alle Ducati e si sta allenando per cercare di cambiare il proprio stile di guida. Inizio di stagione in salita anche per Filippo Farioli e Mattia Casadei che comunque hanno mosso la classifica. Non sono ancora andati a punti invece Leonardo Taccini, Jacopo Cretaro e Riccardo Rossi.
Alessandro Zaccone ad oggi è l'italiano che ha convinto maggiormente dimostrando un buon potenziale. Difficilmente potrà ambire al titolo ma ha tutte le carte il regola per salire sul podio. Già ad Assen potrebbe lottare per le prime posizioni.
"Siamo in crescita - conferma Alessandro Zaccone - Praticamente non avevamo fatto i test invernali quindi le prime gare sono state una sorta di rodaggio. Sta andando tutto bene: ci stiamo avvicinando sempre di più ai primi. Il round di Portimao, in particolare, è stato molto positivo. Non è una pista sulla quale vado particolarmente forte però è stato il mio migliore appuntamento stagionale. In gara-2, ok ho conquistato il decimo posto, però sono stato in lotta con i top rider della categoria per quasi tutta la gara. Ho fatto poi un errore e mi sono distaccato ma è stata nel complesso una buona prestazione. Ora andiamo ad Assen ed è una pista che mi piace molto: solitamente vado abbastanza bene quindi l'obbiettivo è continuare a crescere e ridurre sempre più il gap dal podio. Non ho altri obbiettivi se non continuare il lavoro e dare il centodieci per cento poi vedremo come andrà".

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