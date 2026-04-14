Supersport, QJMotor debutta ad Assen: risolto il problema dell’omologazione

QJ Motor al debutto stagionale nel Mondiale Supersport . Il marchio cinese sarà regolarmente in pista ad Assen con Raffaele De Rosa e Marcos Ramirez. Il costruttore cinese ha ottenuto l'omologazione producendo il numero minimo di moto necessarie.

L’assenza in Portogallo aveva fatto rumore. QJ Motor non aveva inizialmente raggiunto la soglia richiesta, fermandosi al di sotto delle unità necessarie per considerare la moto effettivamente “di serie”. Una mancanza che aveva portato alla sospensione dell’omologazione e all’impossibilità di scendere in pista nel promo round del World Supersport Challenge del Mondiale Supersport.

Nel frattempo la situazione è stata sistemata. La casa cinese ha completato la produzione richiesta, sbloccando così l’omologazione e ottenendo il via libera per il ritorno in gara.

Il rientro avverrà dunque ad Assen , uno dei tracciati più iconici del calendario. Qui QJ Motor potrà finalmente iniziare la propria stagione, lasciandosi alle spalle le polemiche delle ultime settimane.

Ora l'unica incognita è la competitività della moto che l'anno scorso è cresciuta tanto ma non era ancora in gradi di puntare al podio come ha fatto invece, fin da subito, ZX Moto.

Dopo un avvio ritardato, il team dovrà quindi recuperare terreno in fretta, confrontandosi con avversari già rodati.

"Se devo essere sincero io non mi sento prontissimo perché abbiamo saltato due gare - confessa Raffaele De Rosa a Corsedimoto - siamo stati poco in moto mentre gli altri vanno avanti. Sicuramente nelle prime gare dovremo stare tranquilli e cercare di raccogliere il più possibile, sbagliare meno possibile e forse tra un paio di gare riusciremo a tirare un po' le somme. Ancora non saprei dire qual è il nostro livello e dove ci possiamo trovare. Quest' inverno abbiamo fatto delle modifiche ma piccole anche perché non se ne potevano fare di grosse. Per certi aspetti sono un po' preoccupato mentre per altri sono molto contento di tornare in pista".