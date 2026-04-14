Inizio di campionato SBK 2026 al di sotto delle aspettative per Locatelli e Yamaha: Assen è un luogo speciale e potrebbe esserci l'occasione di tornare in posizioni migliori.

Andrea Locatelli non aveva mai iniziato così male la stagione da quando corre nel Mondiale Superbike. Dopo due round ha solo 25 punti, persino nella suo anno di debutto (il 2021) aveva fatto meglio (30 punti). Tra Phillip Island e Portimao non è riuscito ad essere sufficientemente competitivo con una Yamaha R1 che, in generale, non è apparsa particolarmente forte. C'è tanto lavoro da fare nel box del team Pata Maxus Yamaha, dove anche Xavi Vierge non è soddisfatto dei risultati ottenuti finora: 15 punti totalizzati, con tre ritiri in Australia.

Entrambi i piloti vorrebbero lottare per il podio e sperano di poterlo fare nel prossimo round del calendario WorldSBK in programma ad Assen nel weekend 17-19 aprile ( QUI gli orari tv-streaming). Il TT Circuit potrebbe essere il posto giusto per il riscatto della casa di Iwata.

Superbike, Assen speciale per Andrea Locatelli

La storica Cattedrale della Velocità è molto cara a Locatelli, che proprio lì ha ottenuto la sua prima e unica vittoria in Superbike. Nel 2025, complice il ritiro sfortunato di Nicolò Bulega, è riuscito a salire sul gradino più alto del podio in Gara 2. Era salito sul secondo in Gara 1 e poi era giunto quarto nella Superpole Race. Un weekend molto positivo per lui e il team Pata Maxus Yamaha, il migliore in un campionato nel quale poi è riuscito a chiudere in top 3 solo nella SR a Misano. Assen è è anche il luogo in cui Loka ha ottenuto il suo primo podio in assoluto in SBK, nel 2021, anno dell'esordio nella categoria: terzo posto in Gara 2. Poi ha ottenuto altri due podi (secondo in Gara 2 2022 e terzo in Gara 2 2023).

Il campione del mondo Supersport 2020 guarda con grande entusiasmo e fiducia al prossimo appuntamento al TT Circuit: "Come potrei non ricordare uno dei migliori weekend della mia vita! Ottenere la prima vittoria nel WorldSBK nel 2025 è stato speciale, e di sicuro è una pista fantastica: scorrevole, veloce, adoro questo tipo di circuito. È un ricordo meraviglioso, ma ovviamente dobbiamo guardare avanti, cercare di ripeterci e ottenere buoni risultati. Voglio essere realista, perché i primi due round di questa stagione non sono stati facili e devo trovare un feeling migliore per essere più veloce, ma di sicuro stiamo lavorando sodo per cercare di massimizzare il nostro pacchetto".

Quanto fatto in passato ad Assen genera ottimismo in vista del weekend, però Locatelli sa che ogni anno è una storia a sé e sarà fondamentale lavorare efficacemente dalla FP1 per costruire un fine settimana positivo: "La prima cosa sarà partire bene venerdì e spingere forte fin da subito, per prendere un buon riferimento per il weekend, poi vedremo. Penso che la cosa più importante in questo momento sia cercare di ritrovare la stessa velocità e lo stesso feeling del passato, perché sono sicuro che poi arriveranno i risultati. I risultati passati di Assen possono darci la fiducia necessaria per credere sempre in ciò di cui siamo capaci".

La voglia di riscatto è tanta, il pilota lombardo si aspettava di iniziare la stagione SBK 2026 con risultati decisamente migliori. Aver avuto dei test pesantemente rovinati dal maltempo è stato un grosso guaio: vero che è stato un problema per tutti, ma qualcuno lo sta pagando di più. Vedremo se ad Assen rivedremo una Yamaha brillante.