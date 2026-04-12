Appuntamento Superbike sempre molto atteso quello al TT Circuit di Assen: Bulega ancora favorito, ma gli avversari sperano di riuscire a impensierirlo nel prossimo fine settimana.

I primi due round del calendario 2026 sono stati dominati da Nicolò Bulega , che guida la classifica generale SBK a punteggio pieno. Il pilota del team Aruba Ducati sembra imbattibile. Nel weekend 17-19 aprile il campionato torna in azione ad Assen e sarà interessante vedere se lo spartito sarà lo stesso visto a Phillip Island e a Portimao. La pista del TT Circuit è molto diversa e nessun pilota ci arriverà avendoci fatto dei test. Ovviamente, Bulega partirà comunque da favorito, sia in virtù di quanto ha fatto nei round precedenti sia ripensando alla tripletta che poteva fare nel 2025 e che gli è sfumata a causa dei problemi tecnici avuti nella Superpole Race e in Gara 2. I punti persi hanno pesato nella lotta iridata con Toprak Razgatlioglu, poi campione.

Superbike Assen: Lecuona può battere Bulega?

Il primo indiziato a poter dare del filo da torcere al pilota emiliano è il suo compagno di squadra, Iker Lecuona, che a Portimao ha fatto vedere passi in avanti importanti e ha conquistato tre secondi posti. Ad Assen ha conquistato il suo primo podio nel Mondiale Superbike: era il 2022, il primo anno con la Honda nella categoria. Da tenere d'occhio, come sempre, i piloti ducatisti che guidano per team indipendenti, in particolare Sam Lowes (Marc VDS), Lorenzo Baldassarri (Go Eleven) e la coppia Montella-Bautista (Barni Spark).

Guardando agli altri marchi, BMW ha ottenuto tre podi con Miguel Oliveira in Portogallo e certamente va a caccia di conferme nei Paesi Bassi, dove spera di avere anche un Danilo Petrucci più competitivo. Bimota è stata tre volte quarta con Alex Lowes a Portimao, a sua volta punta a fare bene e ad avere pure Axel Bassani nel gruppetto dei migliori. Yamaha ha avuto un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, ma il TT Circuit può essere favorevole all R1, portata in trionfo da Andrea Locatelli in Gara 2 nel 2025. Quella è stata la prima e unica vittoria del pilota lombardo in SBK, l'obiettivo è tornare a lottare per il podio.

Kawasaki cercherà di essere in top 10 con Garrett Gerloff, mentre Honda è difficile da decifrare in questo momento. Anche ad Assen ci sarà Jonathan Rea a sostituire Jake Dixon, che dovrebbe rientrare nel round successivo a Balaton Park (Ungheria). Il sei volte iridato Superbike affiancherà di nuovo Somkiat Chantra, che ha debuttato in maniera negativa a Portimao e che mira a disputare un weekend di livello decisamente superiore nei Paesi Bassi. La CBR1000RR-R Fireblade SP non è moto migliore per un debuttante, però il pilota thailandese deve metterci del suo per adattarsi.

SBK, Supersport, Sportbike e WorldWCR: gli orari del weekend

Il round Superbike ad Assen sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP, mentre per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà live sia Gara 1 sia Gara 2 della SBK. Nel weekend correranno anche Supersport, Sportbike e WorldWCR. Di seguito gli orari TV-streaming per seguire prove, qualifiche e gare in programma al TT Circuit.

Venerdì 17 aprile 2026

10:20-11:05 WorldSBK - FP1

14:10-14:35 WorldSPB - Superpole

15:00-15:45 WorldSBK - FP2

16:00-16:40 WorldSSP - Superpole

16:5-517:20 WorldWCR - Superpole

Sabato 18 aprile 2026

11:15-11:30 WorldSBK - Superpole

12:00 WorldWCR - Gara 1

13:00 WorldSPB - Gara 1

14:00 WorldSSP - Gara 1

15:30 WorldSBK - Gara 1

Domenica 19 aprile 2026