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Grinta e crescita: Alberto Forato 6° in Sardegna, Fantic sempre più competitiva in MXGP

Motocross
di Diana Tamantini
martedì, 14 aprile 2026 alle 20:00
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Alberto Forato e Fantic ancora in crescita, nel GP di Sardegna altri segnali incoraggianti. E a breve tocca al secondo evento italiano consecutivo.
Il miglior risultato MXGP 2026 per il miglior italiano nel primo GP di casa. Alberto Forato è salito ancora e ha portato la Fantic XXF 450 (dalla livrea speciale per l'occasione) al sesto posto assoluto in Sardegna, questo dopo essersi lasciato prontamente alle spalle una brutta caduta nel warm up che gli aveva lasciato la mano sinistra dolorante. Ma il pilota veneto ha tirato fuori tutta la sua grinta e, dopo la top 10 di sabato in qualifica, ha ottenuto un 8° posto nella prima manche e la P7 nella seconda gara a "Le Dune", che in combinata ha portato al primo 6° posto stagionale. Un gradino più su della 7^ piazza assoluta ottenuta in Svizzera, miglior risultato del 2026 prima appunto di quanto fatto in Sardegna. Un'ulteriore iniezione di fiducia e la conferma di un feeling sempre migliore con la Fantic, con l'occhio già al prossimo evento tricolore in Trentino: si corre già il prossimo weekend, il logico obiettivo sarà fare ancora meglio.

"Ho dato tutto quello che avevo" 

Come detto, la maggiore preoccupazione è arrivata domenica mattina, quanto Forato è caduto forte nel warm up, prendendo un bel colpo alla mano sinistra. Ma l'aria di casa a quanto pare aiuta molto: via in Gara 1 e, nonostante la pista impegnativa e una piccola scivolata, ha tagliato il traguardo in ottava piazza. Il binomio veneto fa ancora meglio nella seconda e ultima manche: poco male aver perso un paio di posizioni nelle partenze sempre caotiche e adrenaliniche del Mondiale Motocross, visto che Forato è poi riuscito ad impostare il suo ritmo ed a chiudere con un solido settimo posto. La classifica finale ci dice 6° posto assoluto di GP, che lo rende anche il miglior italiano della categoria MXGP nel primo evento italiano della stagione 2026.
“Un weekend positivo, nonostante una brutta caduta nel warm up" ha infatti confermato in seguito il pilota Fantic. "Le botte si sono fatte sentire, soprattutto alla mano sinistra, facevo fatica a stringerla – e non ha sicuramente aiutato nelle condizioni impegnative che abbiamo trovato qui nella sabbia di Riola". Inevitabilmente acciaccato, ma non per questo meno agguerrito. "Ci ho provato, ho dato tutto quello che avevo e sono molto contento del sesto posto assoluto. Abbiamo fatto un altro passetto in avanti". Non ci si ferma, dopo la Sardegna si va in Trentino al Crossodromo "Il Ciclamino", ultimo appuntamento di questa partenza di stagione prima della pausa primaverile. Come detto, l'obiettivo è salire ancora!

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