Colpo d’occhio Fantic: livrea speciale per il primo evento italiano MXGP 2026

Un "vestito speciale" per Fantic per il primo evento tricolore del Mondiale MXGP 2026, di scena in Sardegna.

Fantic ha rivisto le livree delle XXF 450 di Alberto Forato e Brent Van doninck, riprendendo una nuova colorazione per uno dei suoi modelli più iconici, il Caballero. Nello specifico, la Scrambler Sunset White, una delle colorazioni della gamma introdotte per questo 2026. Tutto pronto quindi per dare il via al GP di Sardegna, già scattato al Crossodromo "Le Dune", ma tra qualche ora tocca al momento più importante del sabato, la gara di qualifica ( Per il primo evento tricolore del Mondiale MXGP 2026 non manca una colorazione speciale.ha rivisto le livree delle XXF 450 di Alberto Forato e Brent Van doninck, riprendendo una nuova colorazione per uno dei suoi modelli più iconici, il Caballero. Nello specifico, la, una delle colorazioni della gamma introdotte per questo 2026. Tutto pronto quindi per dare il via al GP di Sardegna, già scattato al Crossodromo "Le Dune", ma tra qualche ora tocca al momento più importante del sabato, la gara di qualifica ( tutti gli orari ).

Livrea speciale

In questo nuovo anno infatti la gamma è stata sostanzialmente confermata, ma c'è un pizzico di "aria fresca" con qualche novità: per i modelli Caballero 500 e 700 Scrambler c'è anche questa particolare livrea bianca dal mood surf californiano, ispirata alla libertà e alla leggerezza della guida all’aria aperta, chiamata appunto Sunset White. Una delle due nuove colorazioni assieme al Legend Red per la Caballero Rally, per omaggiare i leggendari modelli Fantic che hanno segnato la storia dell’offroad tricolore. Due aggiornamenti presentati l'anno scorso in occasione del Motor Bike Expo, oltre ad aver evidenziato il nuovo propulsore Minarelli 460 cc. Il fascino rinnovato dell'estetica scrambler classica, senza rinunciare però a prestazioni e contenuti tecnologici moderni.

Pronti per l'evento di casa

L'Italia è una nazione che ha ospitato tantissimi appuntamenti nella storia del Motocross, su più circuiti, partendo dal lontano 1957 a Imola, fino ad arrivare appunto a questo fine settimana a Riola Sardo per il 4° round della stagione MXGP 2026. Chiaramente tutti i rappresentati tricolori, che si tratti di marchi, squadre o piloti, sono ancora più carichi e determinati a ben figurare davanti al proprio pubblico. Non è certo da meno l'accoppiata tutta veneta composta da Alberto Forato e Fantic Racing, che hanno mostrato una crescita costante nei primi tre eventi di questo campionato. Un momento speciale con una colorazione a festa e tanta grinta, ora parla la pista.