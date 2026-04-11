Herlings scatenato in MXGP, Sacha Coenen 4 su 4: dove vedere le gare del GP Sardegna

Jeffrey Herlings e Sacha Coenen dominano il sabato di qualifiche a Riola Sardo. Ecco com'è andata e gli orari delle gare di domani.

Jeffrey Herlings scatenato in MXGP e seconda pole consecutiva, mentre in MX2 Sacha Coenen si conferma indiscusso re delle qualifiche, con quattro trionfi su quattro. È il responso del sabato al Crossodromo Le Dune a Riola Sardo, dove si sono appena concluse le gare di qualifica. Domani tocca alle due gare per categoria, i due poleman si confermeranno o avremo qualche sorpresa? Tutto il fine settimana è in diretta integrale in streaming su mxgp-tv.com, canale ufficiale del mondiale visibile in abbonamento). In più, diretta di tutte le gare su Eurosport 2 e live streaming solo delle gare MXGP su Rai Play, differita TV invece su Rai Sport solo delle gare 2. Ecco il resoconto di giornata e la programmazione.

MX2

Coenen, Everts, il campione Laengenfelder, i gemelli Reisulis, i ragazzi Triumph: nelle prime sette posizioni in classifica ci sono loro, i protagonisti dei primi tre round del Mondiale 2026, determinati a riconfermarsi anche nella gara di qualifica in Sardegna, prima occasione per guadagnare punti in questo weekend. Ma Sacha Coenen non lascerà possibilità di risposta, dandosi presto alla fuga e confermandosi re delle pole position con la quarta vittoria in quattro gare di qualifica di questo 2026.

Dietro di lui è battaglia più serrata, oltre ai piloti citati si inserisce anche Valin. Farres perderà poi il passo, ma il colpo di scena è la caduta di Karlis Reisulis, fuori dalla lotta di testa a 9 giri dalla fine. Al traguardo, secondo è Simon Laengenfelder, terzo il rookie Janis Reisulis. Più lontani gli italiani, anzi c'è una nota particolare: nonostante l' annuncio precedente di Beddini Racing , Zanchi al rientro è ancora in questa categoria... Il pilota Ducati e Lata (Honda) riescono però ad assicurarsi una doppia top 10 tricolore in questo sabato a Riola Sardo.

MXGP

L'ottimo scatto iniziale è del campione in carica Febvre su Herlings, Vialle, Adamo e tutti gli altri, mentre il leader iridato Coenen precipita quasi in cosa... Davanti, tempo qualche giro ed ecco che Herlings sferra l'attacco, prendendo il comando: il rivale di Kawasaki non molla, ma non basta per rispondere all'agguerrito pilota Honda, che giro dopo giro riesce a volare via. Dal terzo posto in giù è lotta serrata, anche perché contiamo interessanti rimonte: Vialle teneva tranquillamente il terzo posto, finché non s'è rivisto Gajser, ma ancora di più Coenen, autore di una strepitosa rimonta dalle ultime posizioni fino a giocarsi la P3 di questa gara di qualifica. Non la ottiene, ma chiude con un gran 5° posto, dietro allo sloveno di Yamaha ed al super rookie Honda. In casa Italia, l'ottimo scatto di Andrea Adamo non gli permette di mantenere la posizione iniziale, ma chiude infine 6°, mentre due posizioni più indietro ecco Alberto Forato. A referto il ritorno di Andrea Bonacorsi per la prima volta dall'incidente in Argentina: chiude come miglior Ducati, ma con un 17° posto.

Gli orari del GP Sardegna

Domenica 12 aprile

13:15 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2)

14:15 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport 2 e Rai Play)

16:10 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2)

17:10 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport e Rai Play)

Differite Rai Sport - Lunedì 13 aprile

00:15 MX2 Gara 2

01:15 MXGP Gara 2