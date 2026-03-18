GP Andalucia al via: orari, streaming e big MXGP-MX2 tra debutti, rientri e colpi di scena

Motocross verso il 2° appuntamento della stagione 2026: protagonisti e programma del weekend in Spagna.

Jeffrey Herlings dominatore Simon Laengenfelder riferimento Circuito de Almonte, che ospiterà il GP dell'Andalucia. Nessun riferimento quindi per gli assi delle due categorie, ma solo ricerca del miglior adattamento possibile fin dalle libere per poi essere protagonisti sia in qualifica che in gara. Chi emergerà? Si torna agli orari "normali", ma non è prevista al momento nessuna diretta TV, solo streaming: l'evento sarà trasmesso integralmente su mxgp-tv.com (in abbonamento), ma anche su Discovery Plus e HBO Max, infine segnaliamo pure Rai Play Sport 2, ma solamente per le seconde gare MX2 e MXGP. dominatore MXGP riferimento MX2 . Ma si confermeranno subito? A due settimane dall'evento inaugurale in Argentina, il Mondiale Motocross è di scena in Europa. Dopo la novità di Bariloche, c'è una seconda novità, il, che ospiterà il GP dell'Andalucia. Nessun riferimento quindi per gli assi delle due categorie, ma solo ricerca del miglior adattamento possibile fin dalle libere per poi essere protagonisti sia in qualifica che in gara. Chi emergerà? Si torna agli orari "normali", ma non è prevista al momento nessuna diretta TV, solo streaming: l'evento sarà trasmesso integralmente su mxgp-tv.com (in abbonamento), ma anche su Discovery Plus e HBO Max, infine segnaliamo pure Rai Play Sport 2, ma solamente per le seconde gare MX2 e MXGP.

MXGP

Sotto i riflettori in primis Jeffrey Herlings, uomo dei record e scattato a tutto gas con Honda, come dimostra la leadership iridata con cui arriva in Andalucia. Attenzione però anche allo scatenato rookie Tom Vialle, poleman e 3° di GP, appaiato a pari punti col compagno di box. Non dimentichiamo certo il campione in carica Romain Febvre, 2° overall in Argentina e 3° nella generale ad un passo dal duo Honda. Questi sono stati i grandissimi protagonisti del primo round, ma non gli unici: ricordiamo ad esempio Lucas Coenen o Tim Gajser, che in Gara 2 ha ottenuto il primo podio mondiale con Yamaha. Attenzione ai nostri marchi Ducati Fantic e Beta , non proprio baciati dalla fortuna a Bariloche, discorso valido anche per i nostri ragazzi Mattia Guadagnini, Alberto Forato e Andrea Bonacorsi. Chi invece ha messo a referto un buon debutto è Andrea Adamo, a caccia ora del passo in più in questo secondo GP con la 450. È il momento dell'esordio anche per Kay De Wolf, rimessosi da un infortunio ad un pollice, ma i nomi sono tanti: ecco la lista completa.

MX2

L'osservato speciale è senza dubbio il campione in carica: Simon Laengenfelder è ripartito col piede giusto e mira subito a continuare col passo del pilota da battere. Gli avversari non mancheranno, come Camden McLellan ed il pilota di casa Guillem Farres, protagonisti con Triumph e primi inseguitori nella generale del capoclassifica KTM. Spera certo in più fortuna Sacha Coenen, poleman poi in difficoltà in gara, in casa Italia guardiamo in particolare Valerio Lata, reduce dal trionfo nel primo round MX Prestige nonostante i postumi di una brutta caduta in gara in Argentina. Pronto al debutto stagionale Ferruccio Zanchi, fermato da un infortunio prima dell'evento inaugurale ma ora al cancelletto di partenza per la prima uscita MX2 con la Ducati Desmo250 MX. Da non sottovalutare poi i fratelli Reisulis, sia Karlis che il rookie Janis, né Liam Everts, che già hanno mostrato cose interessanti, infine ricordiamo che Ivano van Erp (come vedete ancora segnato) non ci sarà a causa del grave infortunio seguito alla caduta da paura domenica scorsa nel campionato olandese MX. Di seguito ecco i nomi dei protagonisti.

Orari del GP Andalucia

Sabato 21 marzo

16:25 MX2 Qualifying Race

17:15 MXGP Qualifying Race

Domenica 22 marzo

12:05 MX2 Gara 1

13:05 MXGP Gara 1

15.00 MX2 Gara 2

16.00 MXGP Gara 2