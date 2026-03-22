A punti, ma lontano da Marquez: mastica amaro Bagnaia dopo la Sprint a Goiania, è abbastanza chiaro cosa non ha funzionato sabato.

Qualifiche deludenti, Sprint non esaltante. Partito dall'undicesima casella della griglia MotoGP, Francesco Bagnaia è arrivato ottavo al traguardo all'Autodromo Internacional de Goiania. Considerando che le Ducati Desmosedici GP26 del suo compagno Marc Marquez e di Fabio Di Giannantonio si sono prese le prime due posizioni della sprint race, si può sicuramente dire che il pilota piemontese non è stato in grado di sfruttare il potenziale a sua disposizione. Vedremo se nella gara lunga (31 giri) saprà fare di meglio.

MotoGP Brasile, Sprint: Bagnaia ammette le sue colpe

Ho messo la media - ha dichiarato a Sky Sport MotoGP - perché dai dati e da quello che mi è stato consigliato sembrava potesse essere la scelta giusta. Onestamente, in gara non mi sono trovato in difficoltà con la gomma posteriore: anzi, è stata molto costante. Forse nei primi 2-3 giri la morbida mi avrebbe aiutato un po' di più, però non è stato quello il problema. Il problema è stato la mia scivolata in qualifica che non mi ha permesso di stare davanti. Purtroppo, non avevo due moto uguali, perché venerdì non avevamo potuto girare sull'asciutto e ho dovuto fare delle prove sabato mattina; sono scivolato con la moto con cui mi trovavo meglio". Il tre volte campione del mondo è stato uno dei pochissimi piloti a scegliere la gomma posteriore media invece della morbida, ma non è stato questo a limitarlo nell'ottenere un risultato migliore nella Sprint : "ha dichiarato a

L'errore all'inizio della Q2 è costato caro a Bagnaia, consapevole di non aver ottenuto il massimo possibile con la sua Ducati Desmosedici GP26: "Un po' un peccato partire undicesimo quando hai una moto che ti permette di stare davanti. Il limite in gara non è stato la moto, ma il fatto di partire indietro. È un po' uno spreco di punti, perché avevo una moto per fare meglio: secondo me, potevo lottare per il podio. Ma non sono mai stato incisivo per poter superare e sono rimasto bloccato. Andavo molto più veloce di Alex Marquez, però non riuscivo mai a trovare lo spazio. È stato un limite mio non essere stato in grado di superarlo".

Goiania, riscatto di Pecco nella gara lunga?

Pecco si è assunto le sue responsabilità per qualifiche e sprint al di sotto del suo potenziale e di quello della moto. Da vedere come andrà oggi. Sarà fondamentale partire bene e poi saper gestire efficacemente gli pneumatici: "Gara lunga, il limite è quasi più la gomma anteriore di quella posteriore. Per me sarà importante superare almeno 5-6 piloti nei primi 2-3 giri ed essere nei primi 5-6, poi gestire le gomme. A livello di passo siamo quelli che hanno fatto più giri con le gomme usate, nella FP2 le ho portate a 16 giri e mi sono trovato bene. Nella Sprint riuscivo a essere veloce anche nel finale, vediamo domenica".