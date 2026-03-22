MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Costruttori-Liberty Media, accordo ancora lontano: intanto Ducati vuole blindare Gresini

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 22 marzo 2026 alle 8:15
Mauro Grassilli direttore sportivo Ducati MotoGP
MotoGP, accordo costruttori-Liberty Media lontano: intanto Ducati vuole blindare Gresini
Grassilli ha fatto il punto della situazione sull'agenda di casa Ducati, confermando che è ancora distante l'intesa con Liberty Media.
In queste settimane si è parlato tantissimo del mercato piloti e finora non c'è stato ancora nessun annuncio riguardante i vari trasferimenti che si verificheranno nel 2027. I costruttori della MotoGP stanno trattando con Liberty Media le condizioni per rinnovare il contratto che scade a fine 2026 e finché non ci sarà un accordo sarà difficile vedere ufficializzate le firme dei vari piloti. Una situazione davvero particolare e inaspettata.

MotoGP tratta con Liberty Media: parla Grassilli (Ducati Corse)

Nel prossimo weekend la MotoGP fa tappa ad Austin, negli Stati Uniti, quindi nella patria di Liberty Media. Può essere un momento chiave per una svolta delle negoziazioni? Questa domanda è stata rivolta da Guido Meda di Sky Sport MotoGP a Mauro Grassilli, che ha replicato così dall'Autodromo Internacional de Goiania: "Rispondo in modo abbastanza politico. Se noi, come tutti gli altri team, non abbiamo fatto ancora nessun tipo di comunicazione è perché non siamo ancora pronti. La volontà di tutti è quella di arrivarci il prima possibile, non so dire se sarà ad Austin. La situazione non è facile da gestire, perché ci sono ancora tanti punti interrogativi che a questo punto della stagione bisognerebbe aver già risolto e avere delle risposte che ancora non ci sono".
Sbloccare la situazione a breve non sembra facile. Ci sono tanti soldi in ballo e non è detto che il gran premio ad Austin possa essere un momento chiave per arrivare a un accordo. Sarebbe auspicabile trovare un punto di incontro al più presto, però le parole del direttore sportivo di Ducati Corse fanno capire chiaramente che c'è ancora parecchia distanza tra le parti.

Gresini da blindare

Durante l'intervista a Sky Sport MotoGP, a Grassilli è stato chiesto anche quali sono le prime cinque voci della sua agenda per le prossime due settimane: "Domanda strada - ha replicato - anche perché non ero preparato. Sicuramente Gresini, una cosa estremamente importante da chiarire e chiudere il prima possibile. Per noi è un team importante. Vogliamo anche cercare di portare a casa dei risultati importanti qua e in America. Le altre tre te li dico la prossima volta".
Per Ducati continuare la partnership con il team Gresini Racing è fondamentale. La squadra di Nadia Padovani è ben predisposta a rinnovare il contratto, però serve trovare la quadra completa prima di arrivare alle firme. Non dovrebbero esserci colpi di scena, anche se un team come Gresini fa gola a tutti.

Leggi anche

Alex Marquez da Gresini a KTM, stipendio più che raddoppiato: quanto guadagnerà dal 2027Alex Marquez da Gresini a KTM, stipendio più che raddoppiato: quanto guadagnerà dal 2027
Bomba di mercato: un top rider firma per il team VR46Bomba di mercato: un top rider firma per il team VR46
Ducati Corse

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP nel box a Goiania, Brasile
MotoGP

Pecco Bagnaia senza scuse: con una Ducati così non si può restare indietro

22 marzo 2026
Fabio Quartararo pilota Yamaha MotoGP a Goiania, Brasile
MotoGP

Quartararo show in Brasile, ma nessuna illusione: "La Yamaha non è migliorata"

22 marzo 2026
Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio
MotoGP

'Diggia' beffato nel finale da Marquez: "Un errore stupido"

22 marzo 2026

Altre notizie

Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP nel box a Goiania, Brasile

Pecco Bagnaia senza scuse: con una Ducati così non si può restare indietro

MotoGP
Nicolò Bulega sarà senza avversari nel Mondiale Superbike 2026?

Dubbio Mondiale: Nicolò Bulega in questa Superbike è senza avversari?

Superbike
Fabio Quartararo pilota Yamaha MotoGP a Goiania, Brasile

Quartararo show in Brasile, ma nessuna illusione: "La Yamaha non è migliorata"

MotoGP
Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio

'Diggia' beffato nel finale da Marquez: "Un errore stupido"

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez gela la Ducati: "Non capisco certe paure"

MotoGP

Articoli popolari

Enea Bastianini pilota KTM Tech3 MotoGP seduto nel box a Goiania, GP Brasile

Bastianini affonda in Brasile, non classificato: il motivo del crollo è "strano"

MotoGP
MotoGP Brasile 2026

Bomba di mercato: un top rider firma per il team VR46

MotoGP
Fabio Quartararo pilota Yamaha MotoGP seduto nel box

Yamaha V4 senza punti di forza: la sentenza di Quartararo è lapidaria

MotoGP
Toprak Razgatlioglu pilota Pramac Yamaha MotoGP nel box con Alberto Giribuola

Toprak Razgatlioglu spiazza tutti: l'incredibile venerdì del campione Superbike a Goiania

MotoGP
Jeffrey Herlings che fenomeno: botto pazzesco ma sfiora la top ten nella qualifica del GP Andalusia!

MXGP Andalusia qualifica: pazzesco volo di Jeffrey Herlings, doppietta dei gemelli terribili

Motocross

Loading