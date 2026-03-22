Grassilli ha fatto il punto della situazione sull'agenda di casa Ducati, confermando che è ancora distante l'intesa con Liberty Media.

In queste settimane si è parlato tantissimo del mercato piloti e finora non c'è stato ancora nessun annuncio riguardante i vari trasferimenti che si verificheranno nel 2027. I costruttori della MotoGP stanno trattando con Liberty Media le condizioni per rinnovare il contratto che scade a fine 2026 e finché non ci sarà un accordo sarà difficile vedere ufficializzate le firme dei vari piloti. Una situazione davvero particolare e inaspettata.

MotoGP tratta con Liberty Media: parla Grassilli (Ducati Corse)

Nel prossimo weekend la MotoGP fa tappa ad Austin, negli Stati Uniti, quindi nella patria di Liberty Media. Può essere un momento chiave per una svolta delle negoziazioni? Questa domanda è stata rivolta da Guido Meda di Sky Sport MotoGP a Mauro Grassilli, che ha replicato così dall'Autodromo Internacional de Goiania: "Rispondo in modo abbastanza politico. Se noi, come tutti gli altri team, non abbiamo fatto ancora nessun tipo di comunicazione è perché non siamo ancora pronti. La volontà di tutti è quella di arrivarci il prima possibile, non so dire se sarà ad Austin. La situazione non è facile da gestire, perché ci sono ancora tanti punti interrogativi che a questo punto della stagione bisognerebbe aver già risolto e avere delle risposte che ancora non ci sono".

Sbloccare la situazione a breve non sembra facile. Ci sono tanti soldi in ballo e non è detto che il gran premio ad Austin possa essere un momento chiave per arrivare a un accordo. Sarebbe auspicabile trovare un punto di incontro al più presto, però le parole del direttore sportivo di Ducati Corse fanno capire chiaramente che c'è ancora parecchia distanza tra le parti.

Gresini da blindare

Durante l'intervista a Sky Sport MotoGP, a Grassilli è stato chiesto anche quali sono le prime cinque voci della sua agenda per le prossime due settimane: "Domanda strada - ha replicato - anche perché non ero preparato. Sicuramente Gresini, una cosa estremamente importante da chiarire e chiudere il prima possibile. Per noi è un team importante. Vogliamo anche cercare di portare a casa dei risultati importanti qua e in America. Le altre tre te li dico la prossima volta".

Per Ducati continuare la partnership con il team Gresini Racing è fondamentale. La squadra di Nadia Padovani è ben predisposta a rinnovare il contratto, però serve trovare la quadra completa prima di arrivare alle firme. Non dovrebbero esserci colpi di scena, anche se un team come Gresini fa gola a tutti.