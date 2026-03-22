Bezzecchi perfetto a Goiania, trionfo senza discussioni: ora è in testa alla classifica del campionato MotoGP. Non manca un pensiero per Lunadei.

Venerdì nero, poi il riscatto: secondo in qualifica, quarto nella sprint e infine primo in gara. Marco Bezzecchi ha dominato in modo netto oggi in Brasile e, tenendo conto delle due vittorie nel finale del Mondiale 2025, è arrivato a quota quattro successi di fila in MotoGP. Inoltre, si è preso anche la leadership della classifica generale. Niente male.

MotoGP Brasile 2026: la gioia di Bezzecchi

Intervenuto a Sky Sport MotoGP, il pilota romagnolo non poteva che mostrarsi soddisfatto di come è riuscito a concludere questo weekend a Goiania: "Bellissima giornata, una grande gara, sono davvero contento. Visto dove eravamo venerdì, non pensavo di riuscire a vincere. Sabato abbiamo fatto un bel miglioramento, alla sera abbiamo lavorato duro e nel warm up di stamattina mi sono sentito subito bene. Valentino Rossi mi ha scritto e mi sono un po' caricato. Mi ha detto che andavo. Ci ho creduto, mi sono sentito bene ed è stato bellissimo".

Bezzecchi è tornato a parlare anche della prima giornata difficile in Brasile, quando era verso il fondo della classifica dopo le pre-qualifiche: "Venerdì un'ora dopo il turno mi ero detto che avevamo fatto schifo e non capivo perché fossi andato così piano. Mi sembrava di non sentirmi bene, però poi guardando bene i dati abbiamo visto che potevo fare dei miglioramenti nella guida e che potevamo sistemare meglio anche la moto. Era stata una giornata tosta per le condizioni, ma non è una scusante, era così per tutti e avevamo preso una bella paga".

Dal venerdì schifoso al riscatto, il pilota Aprilia si è rifatto con gli interessi: "Sabato ero bello carico, motivato, sono riuscito a fare una bella qualifica. Ero molto teso, però sapevo che sarebbe stata cruciale. Nella Sprint non ero ancora a postissimo, però sapevo di poter limare qualcosa. Non mi aspettavo di essere così veloce con la gomma media, non avendoci girato mai, ma è alla fine è andata bene".

Tema gomma e il pensiero a Roberto Lunadei

Bezzecchi sembra trovarsi meglio con una gomma posteriore più dura, mentre con la soft non ha sempre il miglior feeling: "Con la gomma più dura tutte le moto guadagnano in stabilità, è più dolce e meno nervosa da guidare. Con la soft si va più forte, però la moto è più incazzata. Col fatto che sabato non ero ancora così a posto, i vari movimenti mi creavano un sacco di problemi. In Thailandia ero a posto anche con la soft, ma ho scappellato io nella Sprint. Oggi è andata meglio con la media e va bene così".