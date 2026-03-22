MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Bezzecchi ribalta tutto e lascia il Brasile da re: "Avevamo fatto schifo"

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 22 marzo 2026 alle 21:02
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP festeggia la vittoria nella gara a Goiania, Brasile
MotoGP Brasile, Bezzecchi Forza 4: vittoria, leadership mondiale e bellissima dedica
Bezzecchi perfetto a Goiania, trionfo senza discussioni: ora è in testa alla classifica del campionato MotoGP. Non manca un pensiero per Lunadei.
Venerdì nero, poi il riscatto: secondo in qualifica, quarto nella sprint e infine primo in gara. Marco Bezzecchi ha dominato in modo netto oggi in Brasile e, tenendo conto delle due vittorie nel finale del Mondiale 2025, è arrivato a quota quattro successi di fila in MotoGP. Inoltre, si è preso anche la leadership della classifica generale. Niente male.

MotoGP Brasile 2026: la gioia di Bezzecchi

Intervenuto a Sky Sport MotoGP, il pilota romagnolo non poteva che mostrarsi soddisfatto di come è riuscito a concludere questo weekend a Goiania: "Bellissima giornata, una grande gara, sono davvero contento. Visto dove eravamo venerdì, non pensavo di riuscire a vincere. Sabato abbiamo fatto un bel miglioramento, alla sera abbiamo lavorato duro e nel warm up di stamattina mi sono sentito subito bene. Valentino Rossi mi ha scritto e mi sono un po' caricato. Mi ha detto che andavo. Ci ho creduto, mi sono sentito bene ed è stato bellissimo".
Bezzecchi è tornato a parlare anche della prima giornata difficile in Brasile, quando era verso il fondo della classifica dopo le pre-qualifiche: "Venerdì un'ora dopo il turno mi ero detto che avevamo fatto schifo e non capivo perché fossi andato così piano. Mi sembrava di non sentirmi bene, però poi guardando bene i dati abbiamo visto che potevo fare dei miglioramenti nella guida e che potevamo sistemare meglio anche la moto. Era stata una giornata tosta per le condizioni, ma non è una scusante, era così per tutti e avevamo preso una bella paga".
Dal venerdì schifoso al riscatto, il pilota Aprilia si è rifatto con gli interessi: "Sabato ero bello carico, motivato, sono riuscito a fare una bella qualifica. Ero molto teso, però sapevo che sarebbe stata cruciale. Nella Sprint non ero ancora a postissimo, però sapevo di poter limare qualcosa. Non mi aspettavo di essere così veloce con la gomma media, non avendoci girato mai, ma è alla fine è andata bene".

Tema gomma e il pensiero a Roberto Lunadei

Bezzecchi sembra trovarsi meglio con una gomma posteriore più dura, mentre con la soft non ha sempre il miglior feeling: "Con la gomma più dura tutte le moto guadagnano in stabilità, è più dolce e meno nervosa da guidare. Con la soft si va più forte, però la moto è più incazzata. Col fatto che sabato non ero ancora così a posto, i vari movimenti mi creavano un sacco di problemi. In Thailandia ero a posto anche con la soft, ma ho scappellato io nella Sprint. Oggi è andata meglio con la media e va bene così".
Recentemente è scomparso Roberto Lunadei, ex pilota e meccanico del Motomondiale. Una perdita che ha colpito il paddock. Bez ha voluto rivolgere un pensiero a lui e ai suoi cari, dedicandogli il successo di oggi: "Robi era un personaggio importante nel paddock, era amico di tutti. Io lo conoscevo molto bene, abitavamo anche vicini. Volevo mandare un abbraccio a tutta la sua famiglia, a sua figlia, che ho visto la scorsa settimana prima di partire. Voglio dedicare a loro questa grande gara".

Leggi anche

Aprilia infiamma il Brasile: Bezzecchi spaziale, Martin brilla, pubblico da recordAprilia infiamma il Brasile: Bezzecchi spaziale, Martin brilla, pubblico da record
Disastro Bezzecchi in Brasile: cosa è successo al pilota Aprilia?Disastro Bezzecchi in Brasile: cosa è successo al pilota Aprilia?
Marco Bezzecchi

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP a Goiania, Brasile
MotoGP

Jorge Martin rinasce e svela l'alleanza anti-Marquez: il retroscena sul box Aprilia

22 marzo 2026
Piloti alla partenza della gara MotoGP del Gran Premio Brasile 2026 a Goiania
MotoGP

Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo il GP Brasile

22 marzo 2026

Altre notizie

Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP a Goiania, Brasile

Jorge Martin rinasce e svela l'alleanza anti-Marquez: il retroscena sul box Aprilia

MotoGP
Piloti alla partenza della gara MotoGP del Gran Premio Brasile 2026 a Goiania

Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo il GP Brasile

MotoGP
bezzecchi-motogp-aprilia-brasile

Aprilia infiamma il Brasile: Bezzecchi spaziale, Martin brilla, pubblico da record

MotoGP
holgado-moto2-gp-brasile

Holgado show a Goiania: domina, respinge l’attacco di Munoz e centra il successo Moto2

In Pista

Articoli popolari

Enea Bastianini pilota KTM Tech3 MotoGP seduto nel box a Goiania, GP Brasile

Bastianini affonda in Brasile, non classificato: il motivo del crollo è "strano"

MotoGP
MotoGP Brasile 2026

Bomba di mercato: un top rider firma per il team VR46

MotoGP
bezzecchi-motogp-brasile-gp

Brasile infuocato: Bezzecchi leader nel warm up, cinque Ducati dietro. Info e orari del GP

MotoGP
Jeffrey Herlings che fenomeno: botto pazzesco ma sfiora la top ten nella qualifica del GP Andalusia!

MXGP Andalusia qualifica: pazzesco volo di Jeffrey Herlings, doppietta dei gemelli terribili

Motocross
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP nel box a Goiania, Brasile

Pecco Bagnaia senza scuse: con una Ducati così non si può restare indietro

MotoGP

Loading