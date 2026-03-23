Oliveira: pilota, team principal e talent scout. Con Tomas Alonso nel nuovo Mondiale Sportbike

Pilota, team principal e talent scout. Miguel Oliveira è presente nel paddock del Mondiale Superbike non solo come pilota BMW ma anche con un suo team, impegnato nel nuovo Mondiale Sportbike.

La squadra dell'ex MotoGP punta tutto su Tomas Alonso, uno dei giovani più interessanti emersi dall’orbita della “Oliveira Cup motorcycle school”.

L' accademia è nata nel 2017. La base operativa si trova a St. André, con le attività che si svolgono principalmente sul circuito di Santiago do Cacém. Negli anni si è trasformata in un vero punto di riferimento per il movimento portoghese, contribuendo a far emergere una nuova generazione di piloti. I giovani rider iniziano il proprio percorso formativo in un ambiente strutturato, dove l’obiettivo non è soltanto insegnare a guidare, ma formare piloti completi. Una delle particolarità del programma è infatti l’utilizzo frequente di piste da kart, ideali per affinare traiettorie, punti di frenata e sensibilità sulla moto in condizioni controllate. Il progetto si distingue anche per il coinvolgimento diretto di Miguel Oliveira, che segue personalmente i ragazzi non solo dal punto di vista tecnico, ma anche nella crescita professionale. Il lavoro in pista si affianca così a una vera attività di mentoring, pensata per preparare i piloti alle esigenze del motociclismo moderno, dentro e fuori dal paddock.

Per Tomas Alonso la partecipazione al Mondiale Sportbike è una tappa fondamentale. Il pilota portoghese, campione spagnolo Suèpersport 300 del 2024, ha partecipato al Mondiale Supersport 300dal 2018 al 2025. Non è mai riuscito a vincere o salire sul podio ma ha comunque lasciato intravedere il proprio valore, soprattutto nella gara di casa a Portimão, dove si è inserito nella top ten.

Tomas Alonso gareggerà sulla Yamaha R7, la moto più diffusa nel nuovo Mondiale Sportbike con 12 piloti tra i quali il plurivincitori del WorldSSP300 Marco Gaggi (Team BrCorse) e Carter Thompson, suo compagno di squadra nel 2026.