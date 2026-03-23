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Marc Marquez allarme rosso: "Non abbiamo velocità"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
lunedì, 23 marzo 2026 alle 9:01
Marc Marquez
Dopo il Gran Premio del Brasile, a Goiania, Marc Marquez non era di buon umore. Il 4° posto suona quasi come una sconfitta, soprattutto alla luce della sfida con Di Giannantonio, con la sua stessa moto. Aprilia si riconferma la più veloce, sia Ducati che il campione in carica della MotoGP dovranno rimboccarsi le maniche.

L'analisi post-gara di Marc

Vittoria nella Sprint, fuori dal podio nella gara lunga. "Cosa mi è mancato? Velocità. Siamo in MotoGP. Se non c'è velocità, ti serve un po' di più. Quando ero quarto la situazione è peggiorata, perché consumavo molta gomma anteriore. Volevo fare 3-4 giri un po' più calmo, ma quel sorpasso ha scombussolato la gara. Poi non sono riuscito ad avvicinarmi abbastanza a Di Giannantonio per superarlo".
Marc Marquez cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno al termine del weekend MotoGP in Brasile. Anche se la classifica piloti lo vede 5° con una gap di 22 punti dal neo leader Bezzecchi. "Se guardiamo alla Sprint insieme alla gara abbiamo segnato buoni punti, ma, logicamente, ci manca un piccolo punto, che è quello che avevamo l'anno scorso e quest'anno sembra che Bezzecchi e Martin ce l'abbiano con Aprilia".

L'autocritica del campione

In Ducati avranno molto lavoro da fare, ma poco tempo a disposizione. La carovana della MotoGP è già in volo verso il Texas, con il circuito del COTA da sempre talismano di Marc Marquez. Ma contro queste Aprilia in splendida forma ogni Gran Premio sarà un'incognita.
Il pilota di Cervera prova ad analizzare a caldo quanto successo a Goiania. "Non mi sento bene, ed è su questo che devo concentrarmi. E' uno dei circuiti più difficili per i sorpassi. Quando Diggia mi ha bloccato durante il sorpasso, siamo usciti di pista e Martín ci ha superato. E quando l'ho superato io, la pista era un po' bloccata e siamo usciti tutti di pista. Era l'unico modo per sorpassare su questo circuito".

La grande sfida contro l'Aprilia

Fatto sta che sui rettilinei la Desmosedici GP26 ha perso la sua aurea di invincibilità. "Quando non hai la velocità che avevamo l'anno scorso, segnare punti è ancora più importante. Inoltre non mi sento ancora a mio agio. Spero che poco a poco mi sentirò meglio e che in questo modo potremo anche prendere velocità".
Dopo due gare l'Aprilia si erge a regina della classe MotoGP. "Cosa ha la RS-GP che Ducati non ha? "Considero sempre il pacchetto completo: il pilota e la moto. Non si tratta solo del pilota, o solo della moto. È il pacchetto nel suo insieme, e in questo momento stanno ottenendo ottimi risultati", ha concluso Marc Marquez.

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