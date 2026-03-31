MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Austin amarissima per Ogura: il KO tecnico spezza il sogno di un primo podio speciale

MotoGP
di Diana Tamantini
martedì, 31 marzo 2026 alle 11:30
ogura-austin-out-motogp
Poteva esserci anche Ai Ogura nella grande festa Aprilia in Texas, prima del guaio tecnico... La delusione è grande.
È stata una festa Aprilia ad Austin, con la super doppietta di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. C'è però anche una grossa delusione: Ai Ogura, scatenato nel GP degli Stati Uniti, s'è visto eliminato dal trionfo del marchio veneto per un problema alla moto che l'ha costretto prematuramente al ritiro. Non rimangono immagini di un primo podio in MotoGP, ma abbiamo invece il mesto ritorno al box e le mani giunte di Davide Brivio, quasi a voler chiedere scusa al suo pilota per il KO tecnico. Il giro veloce di gara, a dimostrare il passo che stava tenendo l'iridato Moto2 2024, non è una consolazione, ma solo ulteriore motivo di amarezza per quello che non è stato, un appuntamento col podio in classe regina rinviato ancora.

La grande beffa

Il giapponese di Trackhouse stava realizzando la sua gara migliore, con una super rimonta e, chi lo sa, magari il primo podio MotoGP? Pedro Acosta 3° era davanti a lui, mancavano ancora 6 giri... Ma ecco l'incredibile colpo di scena: il povero pilota sta improvvisamente perdendo posizioni, quando torna l'inquadratura ecco che si è spostato di lato e ha alzato la mano. È l'amarissima fine di una corsa splendida, ma rovinata da un guaio tecnico sulla sua RS-GP. Poteva essere un podio totalmente Aprilia, il primo nella storia della classe regina, nonché il primo per Ogura ed il ritorno sul podio per il GP più speciale di Trackhouse Racing, team appunto statunitense. Ora c'è un mese di pausa (ricordiamo il rinvio della trasferta in Qatar) per digerire la delusione e risolvere il problema, sarà certo un'ulteriore spinta per i prossimi round.

"Eravamo davvero competitivi..." 

"Chiaramente non siamo contenti" è il primo commento di un amareggiato Ai Ogura, che davanti ai microfoni di motogp.com cerca di contenere la delusione, difficile però da nascondere. "Non so bene cosa dire... Mi dispiace tanto per la squadra, ha lavorato duramente per tutto il weekend... E finire così è davvero deludente". Non è chiaro il problema tecnico che l'ha fermato. "Alla fine del primo settore ho sentito che qualcosa non andava, la moto non si è fermata ma non funzionava". Si cerca comunque di vedere i lati positivi del weekend. "Eravamo davvero competitivi, soprattutto nel GP" ha concluso sintetico e amaro. Appuntamento col podio rinviato di nuovo, si spera per pochissimo tempo...

Leggi anche

Gara MotoGP Austin: Bezzecchi scatenato cala il tris, vince tutto l'ApriliaGara MotoGP Austin: Bezzecchi scatenato cala il tris, vince tutto l'Aprilia
Dalla caduta al trionfo, il riscatto perfetto di Bezzecchi: ora l'ultimo step per diventare campioneDalla caduta al trionfo, il riscatto perfetto di Bezzecchi: ora l'ultimo step per diventare campione
"Se sei incerto...tieni aperto!" la biografia di Giovanni Di Pillo disponibile in libreria e su Amazon Libri
Ai Ogura

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP ad Austin, USA GP
MotoGP

Jorge Martin, cuore e velocità: il gesto per Nicky Hayden e il messaggio al Mondiale

31 marzo 2026
Fabio Di Giannantonio
MotoGP

Ducati GP26 in difficoltà: 'Diggia' svela i punti deboli della Desmosedici

31 marzo 2026
Pedro Acosta pilota KTM MotoGP ad Austin
MotoGP

Pedro Acosta ringrazia anche Bastianini: "KTM ha provato di tutto con lui"

30 marzo 2026

Altre notizie

Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP ad Austin, USA GP

Jorge Martin, cuore e velocità: il gesto per Nicky Hayden e il messaggio al Mondiale

MotoGP
Fabio Di Giannantonio

Ducati GP26 in difficoltà: 'Diggia' svela i punti deboli della Desmosedici

MotoGP
625180113_18563791930041599_3899976940423770925_n_result

Alessia Tonini nel CIV Femminile 2026 con lo sponsor di un top team Ducati

In Pista
Antonelli

F1 tra euforia e rammarico: Antonelli primo nel Mondiale, Verstappen fra i dubbi e aprile senza GP

Formula 1
WorldWCR

WorldWCR: Herrera domina ma Ramos sorprende, il bilancio di Portimao

In Pista

Articoli popolari

Pecco Bagnaia

Texas amaro per Pecco Bagnaia: nuove indiscrezioni sul contratto con Aprilia

MotoGP
Gara Moto2 Austin 2026

Moto2 Austin: clamoroso botto al primo giro, poi Agius sconfigge Vietti

In Pista
I piloti schierati in griglia alla partenza della Gara MotoGP ad Austin, USA GP

Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Austin

MotoGP
Marc Marquez

Doppia batosta per Marc Marquez: il braccio destro non migliora

MotoGP
Nicolò Bulega e Iker Lecuona in Gara 2 Superbike WorldSBK a Portimao

SBK Portimao: Bulega invincibile anche in Gara 2, altro podio per Oliveira e BMW

Superbike

Loading