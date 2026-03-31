Austin amarissima per Ogura: il KO tecnico spezza il sogno di un primo podio speciale

Poteva esserci anche Ai Ogura nella grande festa Aprilia in Texas, prima del guaio tecnico... La delusione è grande.

È stata una festa Aprilia ad Austin, con la super doppietta di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. C'è però anche una grossa delusione: Ai Ogura, scatenato nel GP degli Stati Uniti, s'è visto eliminato dal trionfo del marchio veneto per un problema alla moto che l'ha costretto prematuramente al ritiro. Non rimangono immagini di un primo podio in MotoGP, ma abbiamo invece il mesto ritorno al box e le mani giunte di Davide Brivio, quasi a voler chiedere scusa al suo pilota per il KO tecnico. Il giro veloce di gara, a dimostrare il passo che stava tenendo l'iridato Moto2 2024, non è una consolazione, ma solo ulteriore motivo di amarezza per quello che non è stato, un appuntamento col podio in classe regina rinviato ancora.

La grande beffa

Il giapponese di Trackhouse stava realizzando la sua gara migliore, con una super rimonta e, chi lo sa, magari il primo podio MotoGP? Pedro Acosta 3° era davanti a lui, mancavano ancora 6 giri... Ma ecco l'incredibile colpo di scena: il povero pilota sta improvvisamente perdendo posizioni, quando torna l'inquadratura ecco che si è spostato di lato e ha alzato la mano. È l'amarissima fine di una corsa splendida, ma rovinata da un guaio tecnico sulla sua RS-GP. Poteva essere un podio totalmente Aprilia, il primo nella storia della classe regina, nonché il primo per Ogura ed il ritorno sul podio per il GP più speciale di Trackhouse Racing, team appunto statunitense. Ora c'è un mese di pausa (ricordiamo il rinvio della trasferta in Qatar ) per digerire la delusione e risolvere il problema, sarà certo un'ulteriore spinta per i prossimi round.

"Eravamo davvero competitivi..."

"Chiaramente non siamo contenti" è il primo commento di un amareggiato Ai Ogura, che davanti ai microfoni di motogp.com cerca di contenere la delusione, difficile però da nascondere. "Non so bene cosa dire... Mi dispiace tanto per la squadra, ha lavorato duramente per tutto il weekend... E finire così è davvero deludente". Non è chiaro il problema tecnico che l'ha fermato. "Alla fine del primo settore ho sentito che qualcosa non andava, la moto non si è fermata ma non funzionava". Si cerca comunque di vedere i lati positivi del weekend. "Eravamo davvero competitivi, soprattutto nel GP" ha concluso sintetico e amaro. Appuntamento col podio rinviato di nuovo, si spera per pochissimo tempo...