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Motori e urne: l’ascesa dei piloti in politica da Senigallia a Nizza, tra esempi italiani e globali

Storie di Moto
di Marianna Giannoni
giovedì, 23 aprile 2026 alle 19:45
Kenan Sofuoglu
Kenan Sofuoglu
Silvia Salis, volenti o nolenti, è il volto nuovo della politica italiana ma per gli appassionati di sport è una vecchia conoscenza viste le sue partecipazioni alle Olimpiadi e l'impegno in qualità di dirigente del CONI. Salis rappresenta un modello di transizione tra mondo sportivo e responsabilità civica, in linea con una tendenza che coinvolge sempre più discipline, motori compresi.
Ed è proprio nel motociclismo che questo legame tra pista e politica si sta facendo più concreto, soprattutto a livello locale e territoriale. In Italia uno degli esempi più recenti è quello di Simone Saltarelli, scelto come portabandiera di una lista civica nell’orbita del centrodestra a Senigallia. Il pilota marchigiano, reduce dall'infortunio di Le Mans, è candidato come indipendente assieme ad altri sportivi.
Saltarelli non è un’eccezione. Anche altri piloti italiani hanno, negli anni, mostrato interesse o avvicinamento alla politica o all’impegno pubblico. Tra questi, Michel Fabrizio, ex protagonista del Mondiale Superbike, che ha più volte manifestato attenzione per temi legati al territorio e allo sviluppo sportivo, affacciandosi al mondo civico. Si è distinto come dirigente nazionale per il Lazio di Partitalia, un'associazione datoriale e sindacale che tutela le piccole e medie imprese e le partite IVA.
Nel contesto del CIV, inoltre, non mancano altri nomi che gravitano attorno a iniziative locali, collaborazioni istituzionali o progetti legati allo sport come motore di crescita sociale. Un segnale chiaro: il legame tra piloti e comunità è sempre più forte, e spesso sfocia in forme di partecipazione attiva.
In ambito internazionale tra i piloti che hanno trasformato la carriera sportiva in impegno politico c’è Kenan Sofuoglu. Il turco è stato uno dei piloti più vincenti nella storia della Supersport con cinque titoli mondiali. A questi successi vanno aggiunti pure quelli conquistati come manager di Toprak Razgalioglu. La carriera sportiva di Kenan è stata caratterizzata da una forte popolarità in patria dove è diventato una figura pubblica molto potente e seguita. Proprio questa notorietà ha rappresentato il ponte verso la politica. Dopo il ritiro dalle competizioni, Sofuoglu è entrato in politica in Turchia, venendo eletto deputato nella Grande Assemblea Nazionale Turca con il partito dell’AKP, formazione guidata dal presidente Erdoğan.
Da non dimenticare poi il francese Christian Estrosi, storico Sindaco di Nizza con un passato nel Motomondiale. Dal 1975 al 1983 ha gareggiato nelle classi 250, 350 e 500 per poi reinventarsi con successo in politica. Oltre a ricoprire per molti anni la carica di primo cittadino di Nizza, è stato per due volte Ministro durante la presidenza Sarkozy. Uno dei suoi traguardi politici più significativi risale al 2015, quando è diventato Presidente del Consiglio regionale della Provenza-Alpi-Costa Azzurra vincendo il testa a testa elettorale contro Marion Maréchal-Le Pen.

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