Marquez arriva in Spagna in buone condizioni, ma vede Aprilia favorita su Ducati: Bezzecchi e Martin hanno replicato.

Dopo aver dominato il campionato MotoGP 2025, Marc Marquez si trova attualmente al quinto posto della classifica generale con un ritardo di 36 punti dal leader Marco Bezzecchi. Troppo presto per darlo Comprensibile ritenere Aprilia favorita per il titolo, avendo anche Jorge Martin secondo, però mancano troppi gran premi alla fine della stagione per dare già per sconfitto un fenomeno come Marquez e un team come Ducati. In questo weekend si corre a Jerez e l'obiettivo è chiaro: vincere.

MotoGP Jerez: Marc Marquez senza problemi fisici

Sono buone - riporta Motosan - Abbiamo avuto tre settimane intere a casa e penso che mi abbiano aiutato a fare un ulteriore passo avanti. Posso dire di essere a un livello ottimale per competere al meglio.". Interpellato a Jerez sulle sue condizioni fisiche, il nove volte campione del mondo ha chiarito di stare bene e che la pausa gli è servita: "riporta

Marquez ha ribadito che il suo inizio di 2026 non è stato semplice a causa dei postumi dell'infortunio che aveva subito in Indonesia nello scorso campionato MotoGP, però il peggio è superato: "La mia condizione nei test in Malesia era pessima - conferma - ma a poco a poco sono migliorato. Credo di essere ormai allo stesso livello di forma fisica dell'anno scorso. Un infortunio alla spalla, con tutto quello che ho passato, richiede circa sei mesi, soprattutto a livello neurologico, perché tutto torni a posto. Ora che sono passati sei mesi, è proprio in questo periodo che mi sento meglio; è in questo periodo che noto i maggiori cambiamenti in palestra. Spero di vederli anche in pista".

Piloti Aprilia favoriti

Ducati vince da cinque anni a Jerez, però Marquez ritiene che Marco Bezzecchi rimanga il favorito sia per il weekend del Gran Premio di Spagna sia per la corsa al titolo mondiale: "Non sono nella posizione di fermarlo, penso che Martín sia di più nella posizione di fermare Bezzecchi. Domenica non sono ancora salito sul podio, quindi, non si può passare da non salire sul podio a vincere una gara. Cercheremo di fare un buon weekend. Abbiamo visto Bezzecchi condurre ogni giro e le Aprilia sono molto veloci, ma vediamo se, a poco a poco, riusciamo a fare dei passi avanti per avvicinarci a loro. Questo sarà l'obiettivo".

Il pilota del team Ducati Lenovo ha grande esperienza e sa bene che i giochi sono apertissimi, però insiste sul fatto che sia Aprilia oggi la principale candidata al trionfo finale: "Per ora siamo molto indietro. Abbiamo 36 punti di distacco. Avere 36 punti in tre gare significa che hanno accumulato un grande vantaggio. Ci sono ancora molte gare da disputare. Il fatto è che Bezzecchi ha condotto ogni giro in ogni gara di domenica e questa è la cosa più preoccupante. Cercheremo di fermare i favoriti per il titolo, che al momento sono l'Aprilia con Bezzecchi e Martín".

Ducati migliorerà a Jerez?

Le prove di venerdì saranno il primo momento nel quale capiremo i valori in pista, ma Marquez dice di non aspettarsi la vittoria a Jerez: "Non chiedo di vincere, perché non abbiamo dimostrato di avere il livello per vincere in queste prime gare. Prima dobbiamo costruire una serie di piazzamenti sul podio e lottare per ottenere più punti possibili durante il weekend".

Lunedì ci sarà una importantissima giornata di test e il team Ducati lavorerà sodo per migliorare la Desmosedici GP26. Il nove volte iridato spera di fare progressi concreti che possano servire per il resto della stagione MotoGP: "Come sempre, il pilota si aspetta che gli ingegneri abbiano un asso nella manica e gli ingegneri si aspettano che il pilota abbia un asso nella manica. Vediamo se riusciamo ad aiutarci a vicenda".

Bezzecchi e Martin replicano a Marquez

Interpellato su quanto dichiarato da Marquez sul fatto che lui e il team Aprilia siano favoriti, Bezzecchi si è così espresso: "È positivo quando lo dice Marc, però a Jerez è come un nuovo inizio. La lunga pausa ha permesso a tutti di recuperare e allenarsi, ma soprattutto ha dato a tutti gli ingegneri il tempo di capire e lavorare".

Anche Martin ha avuto l'opportunità di replicare alle parole del nove volte campione del mondo: "È lui che difende il titolo, e io sono qui a guardare da dietro. Ovviamente spero di ridurre il distacco da Marco. Penso che sia Marco che Marc siano i favoriti. Sono concentrato a dare il 100%. Se avrò l'opportunità di vincere, darò il massimo".