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Pecco Bagnaia-Ducati GP26, ancora la stessa storia: "Non mi lamento solo io"

MotoGP
di Matteo Bellan
giovedì, 23 aprile 2026 alle 16:20
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP
MotoGP, Pecco Bagnaia scontento della Ducati GP26: l'analsi
Bagnaia ribadisce di avere dei problemi anche con la Ducati 2026: il test a Jerez dopo il GP sarà di aiuto?
I test pre-campionato sembravano promettenti per Francesco Bagnaia, la Ducati Desmosedici GP26 appariva come una moto più in linea con il suo stile di guida rispetto alla tanto discussa GP25. Tuttavia, nel momento di gareggiare sono emerse ancora delle difficoltà e i risultati non sono stati quelli sperati. Vero che Aprilia ha fatto un grande passo in avanti, ma il pilota piemontese ha solo 25 punti dopo tre gran premi. L'unico podio è quello nella sprint race MotoGP ad Austin, dove Jorge Martin gli ha tolto la vittoria nel finale. In una gara lunga non è mai andato oltre il nono posto (Buriram). Ci si aspettava ben altro da parte sua.

MotoGP Jerez: Pecco Bagnaia analizza la situazione Ducati

Intervistato da Sky Sport MotoGP, il tre volte campione del mondo ha ribadito di non avere dubbi sul suo valore e ha posto l'accento sulle difficoltà che sta incontrando nel guidare la Ducati: "So benissimo qual è il mio potenziale e dove posso stare. Quando ne ho avuto la possibilità, sono sempre stato davanti: parlano i risultati. Sono due anni nei quali sto facendo molta fatica. Il DNA della GP25 e della GP26 è lo stesso e non mi permette di esprimermi al 100%. Guido sempre molto in difesa e non riesco ad affidarmi completamente alla moto. Questo non mi permette di essere veloce".
Bagnaia ha spiegato che anche con la versione 2026 della Desmosedici fatica a sfruttare i principali pregi del suo stile di guida: "Il mio punto forte è sempre stato la frenata e l'ingresso, ma con questa moto non posso più farlo. Ho snaturato completamente il mio modo di frenare e questo mi limita tanto. Spero che si riesca ad andare nella direzione in cui eravamo arrivati fino al 2024. Ci sono anche altri piloti che si lamentano delle stesse cose e auspico che nel test si riesca a provare qualcosa che venga nella giusta direzione".
La lunga pausa potrebbe avere aiutato Ducati a trovare delle soluzioni in grado di andare incontro alle necessità di Pecco e degli altri piloti. Durante il weekend di gara a Jerez dovrebbe già esserci qualche novità da provare, anche se il grosso sarà provato nel test di lunedì, un'occasione importante da sfruttare per cercare di produrre progressi concreti.

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Pecco Bagnaia

diMatteo Bellan

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