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Lotta fino all’ultima zona: Italia di bronzo al X‑Trial delle Nazioni, azzurri indomiti

Storie di Moto
di Diana Tamantini
domenica, 15 marzo 2026 alle 16:00
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Bronzo prezioso per l’Italia al X‑Trial delle Nazioni 2026, Grattarola e Titli trascinano la Maglia Azzurra sul podio.
Maglia Azzurra nuovamente sul podio al X-Trial delle Nazioni. Matteo Grattarola (Beta) e Francesco Titli (Montesa), i due assi schierati per questo evento 2026 al al Palacio Municipal de Deportes San Pablo di Siviglia, hanno portato a casa la medaglia di bronzo, replicando il terzo posto ottenuto lo scorso anno a Nizza. Spagna padrona di casa (con l'inossidabile Toni Bou e Gabriel Marcelli) in trionfo, seguita dalla Gran Bretagna, mentre l’Italia ha chiuso terza al termine di una gara combattuta fino all’ultima zona.

La gara

La competizione è entrata subito nel vivo: i primi due round, ciascuno articolato su sei zone molto tecniche e selettive, avevano il compito di determinare le tre squadre ammesse in finale. In questa fase gli azzurri sono stati chiamati a dare il massimo dopo un errore nella prima zona del secondo round, che avrebbe potuto complicare il percorso verso la qualificazione. Grattarola e Titli hanno reagito con determinazione, aumentando ritmo e precisione nei passaggi successivi e riuscendo così a recuperare e conquistare l’accesso alla finale.
Nell’atto conclusivo la tensione è salita ulteriormente, con le squadre che hanno dovuto affrontare le zone in entrambe le direzioni. L’Italia ha lottato fino alle ultime sezioni per l’argento con la Gran Bretagna, ma gli inglesi sono riusciti a mantenere un margine minimo che ha consegnato loro il secondo posto. Per gli azzurri è arrivato comunque il bronzo, conquistato con una prestazione solida e combattiva che ha ribadito la crescita del gruppo guidato dal Commissario Tecnico Fabio Lenzi, sempre competitivo tra le migliori nazioni del mondo.

Classifica finale

  1. Spagna
  2. Gran Bretagna
  3. Italia
  4. Francia
  5. Stati Uniti
“Questo terzo posto non era affatto scontato" ha sottolineato Fabio Lenzi. "I ragazzi hanno fatto un’ottima gara: dopo qualche piccolo errore all’inizio non era semplice rimanere concentrati, invece, hanno dimostrato grande determinazione e professionalità. La squadra britannica aveva molta più esperienza di noi in questo contesto e proprio per questo il podio ha ancora più valore. Voglio fare i complimenti a Matteo Grattarola e Francesco Titli, che hanno dato tutto in gara, al minder, Cristian Bassi, e a tutto lo staff che ha lavorato duramente per arrivare a questo risultato”.

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diDiana Tamantini

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