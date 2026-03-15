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Dal debutto alla sfida: RR Racing rilancia nel CIV SBK 2026 con Amadori e una Panigale V4 da urlo

In Pista
di Andrea Periccioli
domenica, 15 marzo 2026 alle 14:15
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RR Racing ha presentato la livrea della Ducati V4 di Michele Amadori al via del CIV Superbike 2026, presente anche nel National Trophy con Roberto Ferrara.
A poco meno di due mesi dal via della stagione 2026, c'è già una seria candidata a moto esteticamente più bella del CIV Superbike. Nei giorni scorsi, in perfetta concomitanza con i primi test collettivi andati in scena tra martedì e mercoledì a Vallelunga, il team RR Racing ha sfoggiato la nuova livrea della Ducati Panigale V4 in configurazione Production Bike affidata a Michele Amadori.

RR RACING CI RIPROVA

Dopo due titoli Pirelli Cup consecutivi (con Doriano Vietti Ramus) nel biennio 2023-2024, lo scorso anno il team RR Racing ha aderito alla classe sperimentale Production Bike del CIV Superbike. Registrando contestualmente il passaggio da Aprilia a Ducati, non senza difficoltà. Tra ritardi nella preparazione della Panigale V4 e inconvenienti di vario genere, la compagine dell'ex-pilota Dario Alberti soltanto nel finale di stagione ha trovato la stabilità e le certezze che cercava, ponendo le basi per un 2026 con ben altre ambizioni.

ALL'ATTACCO CON AMADORI

Se la livrea della Panigale V4 non differisce rispetto alla colorazione del 2025 con il distintivo "rosso Ferrari" in evidenza, per quanto concerne gli obiettivi stagionali RR Racing ripone grandi speranze sul giovane Michele Amadori, 20 anni il prossimo mese di novembre. Per l'originario di Pesaro, passato in un sol colpo dalla Moto3 alle 1000cc, non si tratterà di un esordio assoluto nel CIV Superbike. Lo scorso anno ha affrontato qualche gara sempre con una Ducati V4 preparata secondo le specifiche Production Bike, ma schierata dal team Atomico Racing, senza lasciare il segno.

DOPPIO IMPEGNO CON DUCATI

Parallelamente al progetto CIV Superbike, RR Racing ha annunciato la partecipazione al National Trophy con una seconda Ducati per il riconfermato Roberto Ferrara. Forte dell'esperienza maturata nel 2025 tra le Production Bike, per la sua seconda stagione consecutiva con questi colori il Campione 600cc 2021 del Trofeo Italiano Amatori ha deciso di ripartire da un contesto a lui più congeniale.

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diAndrea Periccioli

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