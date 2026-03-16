Motocross in spiaggia nel mirino: esplode la protesta dopo il Supermarecross a Maccarese

Il secondo round degli Internationali d'Italia Supermarecross 2026 ha lasciato una scia di proteste: ecco cos'è successo.

Motocross sul litorale? No grazie! È polemica dopo l'evento dei Campionati Internazionali d'Italia Supermarecross dello scorso 28 febbraio-1 marzo sulla spiaggia di Maccarese, nel comune laziale di Fiumicino. Attraverso un esposto presentato proprio in seguito a questo appuntamento, le associazioni ambientaliste Italia Nostra Litorale Romano, LIPU/Birdlife Italia, Marelibero e FAI Fondo per l’Ambiente Italiano Lazio e Roma hanno voluto evidenziare l'impatto estremo di questo appuntamento motocross sulla spiaggia per quanto riguarda emissioni acustiche, emissioni di gas di scarico e la fauna presente nell'area: si parla quindi di utilizzo improprio dell'arenile, di pertinenza degli stabilimenti balneari della Polizia dello Stato e delle Fiamme Oro, con la richiesta di controlli e quindi di eventuali provvedimenti in caso di violazioni.

Motocross e ambiente

"Per le nostre associazioni, si è trattato di un evento estremamente impattante per il litorale di Maccarese" si legge nell'esposto, spiegando poi i motivi. "Una lunga spiaggia che confina con i Tumuleti di Bocca di Leone, area 1 (massima protezione) della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, compresa in buona parte dell’IBA (Important Bird and Biodiversity Area) Litorale Romano. Siamo peraltro nelle vicinanze del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona Speciale di Conservazione (ZSC) “Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto”. L’area è interessata da possibili presenze e nidificazioni, già accertate ad essa prossime, di importanti specie animali protette tra le quali il Fratino (Charadrius alexandrinus) e la Tartaruga marina comune (Caretta caretta). Si ricorda che in occasione del ritrovamento di tartarughe marine sulla vicina spiaggia di Passoscuro, adiacente alla Foce del Rio Tre Denari area 1 di Riserva, nel settembre 2025 un’ordinanza del Comune di Fiumicino aveva vietato attività “di forte impatto sonoro o che inducano vibrazioni nel suolo”.

Aggiungendo poi che "Per la manifestazione, che ha inevitabilmente prodotto emissioni da gas di scarico dei motori e forti emissioni acustiche, sono state realizzate apposite piste mediante scavi e movimentazioni della sabbia dell’arenile naturale [...] I Campionati Internazionali d’Italia Supermarecross sono stati un evento e un utilizzo dell’arenile impropri e in contrasto con quanto stabilito sulla circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati". L'esposto è stato presentato a forze dell'ordine e autorità locali, chiedendo accertamenti e che non si ripetano più situazioni di questo tipo. "Che gli sport motorizzati e lo spirito agonistico siano nel rispetto e nella sensibilità per le ultime spiagge ancora ben conservate e limitrofe anche ad ambienti naturali protetti. Serve senso di responsabilità da parte delle istituzioni".