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Formula 1: Quando corrono in Spagna? Orari TV live e differite

Formula 1
di Riccardo Ventura
martedì, 09 giugno 2026 alle 21:30
Barcellona (1)
La Formula 1 non si ferma e da Montecarlo si trasferisce nella vicina Montmelo, in Spagna. E' un GP favorevole alla Mercedes, che predilige proprio piste come questa. Anche se un fantastico Andrea Antonelli ha sbancato pure sulle stradine del Principato.
Il caos, le penalità e gli incidenti della scorsa domenica sono già ricordo per la Formula 1 che si appresta a vivere il suo settimo appuntamento. Ferrari, Mc Laren e Red Bull: il trio delle inseguitrici è uscito malconcio dal GP Monaco, per motivi in tutti i casi riconducibili a problemi tecnici. Per fermare le Frecce d'Argento ci vorrà ben altra sostanza.

Sul filo del rasoio

Miami e Monaco dovevano essere le due piste meno favorevoli alla W17 soltanto George Russell ha pagato il conto. Andrea Kimi Antonelli ha fatto la differenza dovunque: tracciati velocissimi, cittadini, perfino a Montecarlo, dov'è stato il più giovane vincitore di sempre. Russell, che sulla carta doveva essere caposquadra in virtù della maggiore esperienza in F1 e con la scuderia tedesca, ora è con le spalle al muro. I due zeri di fila lo hanno fatto sprofondare nel Mondiale, per cui è chiamato a cambiare l'inerzia del campionato. La lotta interna potrebbe presto diventare incandescente e viene alla mente il precedente del 2016, quando sullo stesso tracciato nei pressi di Barcellona, Nico Rosberg e Lewis Hamilton si eliminarono al primo giro. Il patatrac spalancò le porte ad un giovanissimo Max Verstappen che così battezzò il primo successo in Formula 1.
Dieci anni dopo non è più la Red Bull ma la Ferrari la più immediata inseguitrice della Mercedes. Lewis Hamilton ha ritrovato smalto, Chales Leclerc è a pezzi dopo l'incidente e coda di polemiche che hanno mandato in fumo la sua gara di casa. Anche Max Verstappen arriva con il dente avvelenato. A Monaco partiva dietro Antonelli, con la concreta possibilità di giocarsi un GP che ha avuto un andamento folle. Ma la Red Bull l'ha piantato in asso proprio allo spegnimento del semaforo. La muta degli inseguitori schiuma rabbia, Antonelli è sempre più leader di un Mondiale che ha preso una piega imprevista. Vedremo se il vento cambia.

Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI

  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 156 punti
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) 90 punti
  3. George Russell (Mercedes) 88 punti
  4. Charles Leclerc (Ferrari) 75 punti
  5. Oscar Piastri (McLaren) 60 punti
  6. Lando Norris (McLaren) 58 punti
  7. Max Verstappen (Red Bull) 43 punti
  8. Isack Hadjar (Red Bull) 29 punti
  9. Pierre Gasly (Alpine) 26 punti
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) 26 punti
  11. Olivier Bearman (Haas) 18 punti
  12.  Franco Colapinto (Alpine) 15 punti
  13. Arvid Lindblad (Racing Bull) 13 punti
  14. Carlos Sainz (Williams) 6 punti
  15. Alexander Albon (Williams) 5 punti
  16. Esteban Ocon (Haas) 3 punti
  17. Gabriel Bortoleto (Audi) 2 punti
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) 1 punti
  19. Nico Hulkenberg (Audi) 0 punti
  20. Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti
  21.  Sergio Perez (Cadillac) 0 punti
  22. Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

  1. Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 244 punti
  2. Scuderia Ferrari HP 165 punti
  3. McLaren Mastercard F1 Team 118 punti
  4. Oracle Red Bull Racing 72 punti
  5. BWT Alpine F1 Team 41 punti
  6. Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 39 punti
  7. TGR Haas F1 Team 21 punti
  8. Atlassian Williams F1 Team 11 punti
  9. Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 2 punti
  10. Aston Martin Aramco F1 Team 1 punti
  11. Cadillac Formula 1 Team 0 punti

Formula 1 GP di Spagna: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP di Spagna si correrà con gli orari canonici europei. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento ma in differita, proponendo: le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Barcellona.
Venerdì 12 giugno:
  • 13:30-14:30: Prove libere 1
  •  17:00-18:00: Prove libere 2
Sabato 13 giugno:
  • 12:30-13:30: Prove libere 3
  • 16:00-17:00: Qualifiche (differita TV8 alle 18:30)
Domenica 14 giugno:
  • 15:00-17:00: Gara (differita TV8 alle 18:00)

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