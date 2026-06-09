Formula 1: Quando corrono in Spagna? Orari TV live e differite

La Formula 1 non si ferma e da Montecarlo si trasferisce nella vicina Montmelo, in Spagna. E' un GP favorevole alla Mercedes, che predilige proprio piste come questa. Anche se un fantastico Andrea Antonelli ha sbancato pure sulle stradine del Principato.

Il caos, le penalità e gli incidenti della scorsa domenica sono già ricordo per la Formula 1 che si appresta a vivere il suo settimo appuntamento. Ferrari, Mc Laren e Red Bull: il trio delle inseguitrici è uscito malconcio dal GP Monaco, per motivi in tutti i casi riconducibili a problemi tecnici. Per fermare le Frecce d'Argento ci vorrà ben altra sostanza.

Sul filo del rasoio

Miami e Monaco dovevano essere le due piste meno favorevoli alla W17 soltanto George Russell ha pagato il conto. Andrea Kimi Antonelli ha fatto la differenza dovunque: tracciati velocissimi, cittadini, perfino a Montecarlo, dov'è stato il più giovane vincitore di sempre. Russell, che sulla carta doveva essere caposquadra in virtù della maggiore esperienza in F1 e con la scuderia tedesca, ora è con le spalle al muro. I due zeri di fila lo hanno fatto sprofondare nel Mondiale, per cui è chiamato a cambiare l'inerzia del campionato. La lotta interna potrebbe presto diventare incandescente e viene alla mente il precedente del 2016, quando sullo stesso tracciato nei pressi di Barcellona, Nico Rosberg e Lewis Hamilton si eliminarono al primo giro. Il patatrac spalancò le porte ad un giovanissimo Max Verstappen che così battezzò il primo successo in Formula 1.

Dieci anni dopo non è più la Red Bull ma la Ferrari la più immediata inseguitrice della Mercedes. Lewis Hamilton ha ritrovato smalto, Chales Leclerc è a pezzi dopo l'incidente e coda di polemiche che hanno mandato in fumo la sua gara di casa. Anche Max Verstappe n arriva con il dente avvelenato. A Monaco partiva dietro Antonelli, con la concreta possibilità di giocarsi un GP che ha avuto un andamento folle. Ma la Red Bull l'ha piantato in asso proprio allo spegnimento del semaforo. La muta degli inseguitori schiuma rabbia, Antonelli è sempre più leader di un Mondiale che ha preso una piega imprevista. Vedremo se il vento cambia.

Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 156 punti Lewis Hamilton (Ferrari) 90 punti George Russell (Mercedes) 88 punti Charles Leclerc (Ferrari) 75 punti Oscar Piastri (McLaren) 60 punti Lando Norris (McLaren) 58 punti Max Verstappen (Red Bull) 43 punti Isack Hadjar (Red Bull) 29 punti Pierre Gasly (Alpine) 26 punti Liam Lawson (Racing Bulls) 26 punti Olivier Bearman (Haas) 18 punti Franco Colapinto (Alpine) 15 punti Arvid Lindblad (Racing Bull) 13 punti Carlos Sainz (Williams) 6 punti Alexander Albon (Williams) 5 punti Esteban Ocon (Haas) 3 punti Gabriel Bortoleto (Audi) 2 punti Fernando Alonso (Aston Martin) 1 punti Nico Hulkenberg (Audi) 0 punti Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti Sergio Perez (Cadillac) 0 punti Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 244 punti Scuderia Ferrari HP 165 punti McLaren Mastercard F1 Team 118 punti Oracle Red Bull Racing 72 punti BWT Alpine F1 Team 41 punti Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 39 punti TGR Haas F1 Team 21 punti Atlassian Williams F1 Team 11 punti Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 2 punti Aston Martin Aramco F1 Team 1 punti Cadillac Formula 1 Team 0 punti

Formula 1 GP di Spagna: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP di Spagna si correrà con gli orari canonici europei. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento ma in differita, proponendo: le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Barcellona.

Venerdì 12 giugno:

13:30-14:30: Prove libere 1

17:00-18:00: Prove libere 2

Sabato 13 giugno:

12:30-13:30: Prove libere 3

16:00-17:00: Qualifiche (differita TV8 alle 18:30)

Domenica 14 giugno:

15:00-17:00: Gara (differita TV8 alle 18:00)

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FOTO: social formula 1