Mercato MotoGP: Aprilia e Ducati strategie opposte, Marini in suspense

Dopo oltre un anno di difficili negoziati, i costruttori della classe regina e il MotoGP Sports Entertainment Group (MSEG), promotore del campionato, hanno approvato l'accordo quadro che vincolerà entrambe le parti per i prossimi cinque anni. Il mercato piloti è pronto a lanciare gli annunci ufficiali, in attesa dell'ultimo colpo che completerà la griglia di partenza. Nel valzer delle firme il futuro di Luca Marini è ancora in forse.

Mercato piloti pronti via

Le lunghe trattative si sono protratte più a lungo del previsto. Il motivo è semplice: la Motorcycle Sports Manufacturers Association (MSMA) ha sfruttato questa occasione per negoziare condizioni migliori per i team, specie dal punto di vista finanziario. L'intesa è finalmente stipulata e il nuovo contratto verrà ratificato durante il prossimo round di MotoGP a Brno, fra due settimane. A questo punto i piloti sono pronti ad annunciare i cambi di livrea per il prossimo anno, già concordati da mesi.

All'inizio della stagione 2026, solo tre dei 22 piloti, Zarco e i due rookie Moreira e Razgatlioglu, avevano contratti oltre l'anno in corso. A parte Aprilia, che ha fatto il primo passo annunciando il rinnovo di Marco Bezzecchi, nessun costruttore ha ufficializzato i nuovi accordi presi dietro le quinte. Tra questi, il rinnovo del contratto di Marc Marquez con Ducati, la promozione di Pedro Acosta al team ufficiale Ducati, il passaggio di Fabio Quartararo alla Honda, quello di Jorge Martin alla Yamaha e di Francesco Bagnaia all'Aprilia.

Ducati e Aprilia in direzione opposta

Ducati, che continuerà ad avere una supremazia numerica, con sei moto in griglia anziché quattro, sta spingendo verso una "spagnolizzazione" della squadra. Marquez e Acosta nella squadra factory, Fermin Aldeguer in VR46 (con Nicolò Bulega compagno di box), Daniel Holgado e Joan Mir in Gresini Racing.

Aprilia farà invece le cose in modo contrario e propenderà per un'italianizzazione della line-up piloti. Bagnaia e Bezzecchi faranno coppia nel team ufficiale, entrambi provenienti dalla scuola VR46 Academy di Valentino Rossi. Invece, Trackhouse potrebbe schierare Enea Bastianini, vicinissimo alla firma, e Luca Marini. Il fratello del Dottore è ancora in dubbio, con Raul Fernandez e Celestino Vietti in gioco per una sella libera. In ogni caso a Noale hanno scelto di puntare prevalentemente su atleti italiani. L'ultimissima sella libera è nelle mani di KTM Tech3: resterà uno tra Binder e Vinales, quindi c'è ancora un posto vacante nella squadra di Gunther Steiner