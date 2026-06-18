Honda punta sul cervello dello sviluppo: chi è Mikihiko Kawase, che guiderà il team MotoGP dal 2027

Honda ha annunciato il suo nuovo team manager MotoGP a partire dal 2027: la scelta di un tecnico è eloquente, ecco perché.

Mikihiko Kawase, attuale responsabile tecnico HRC, che a partire dalla prossima stagione diventerà il nuovo team manager, rilevando il ruolo che occuperà Ex pilota per vari marchi, per poi diventare un perno Honda in molteplici ruoli. Ora anche in quello di team manager della squadra MotoGP: è, attuale responsabile tecnico HRC, che a partire dalla prossima stagione diventerà il nuovo team manager, rilevando il ruolo che occuperà Alberto Puig fino a 2026 concluso. Una promozione in casa quindi per la nuova era MotoGP, puntando su un nome ben noto all'interno dell'Ala Dorata, a cui spetterà il non facile compito di traghettare il nuovo progetto, che quindi ben conosce dato il suo ruolo attuale, nel rivoluzionario 2027.

Uomo chiave dello sviluppo tecnico

Honda, che vanta risultati stellari nella sua lunga storia nella velocità, vuole risalire in MotoGP e la nuova era è sicuramente la grande occasione da cogliere senza indugi né errori. La scelta di un tecnico non è particolarmente strana, anzi è l'ulteriore dimostrazione del grande impegno di HRC per essere nuovamente protagonista quanto prima nella classe regina del Motomondiale. Puntare sul responsabile tecnico è eloquente.

Mikihiko Kawase in particolare ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità nel corso della sua carriera agonistica. Anche se ha corso solo nella classe leggera in Giappone dai 18 ai 27 anni, ha una visione completa, sia da ex "in pista" che da perno dietro le quinte. Ha lavorato per vari costruttori prima di entrare in Honda nel 2012 e non mancano successi: è infatti stato importante nel titolo Moto3 nel 2019 nelle vesti di Large Project Leader (LPL) della NSF250RW iridata. Poco dopo è entrato a far parte del team MotoGP, diventando un riferimento nel processo di sviluppo della Honda, per poi diventare responsabile tecnico del progetto della classe regina dal 2024.

Nel 2027 ecco un nuovo compito, il ruolo di Team Manager del team ufficiale Honda HRC in MotoGP, con il pieno supporto e l'assistenza dell'attuale Team Manager e futuro consulente Honda HRC, Alberto Puig, e della sua decennale esperienza nel paddock mondiale.