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Jorge Martin lancia un messaggio ad Aprilia: "Non spariamoci sul piede"

MotoGP
di Matteo Bellan
giovedì, 18 giugno 2026 alle 16:00
Jorge Martin nel box Aprilia MotoGP
Jorge Martin si scusa per Balaton, ma guarda avanti: le dichiarazioni da Brno
Rivola lo ha pubblicamente messo sotto accusa dopo l'incidente in Ungheria, ma il pilota spagnolo preferisce non mettere altra benzina sul fuoco.
Sono passate meno di due settimane dallo strike che Jorge Martin ha fatto al via della gara MotoGP al Balaton Park Circuit ed è inevitabile che a Brno se ne riparli. Aprilia non aveva concesso ai media né lui né Marco Bezzecchi, onde evitare eventuali dichiarazioni "scomode", però ci aveva pensato Massimo Rivola a parlare, sottolineando la responsabilità dello spagnolo nell'incidente e che quell'errore non era all'altezza di un campione del mondo. Il diretto interessato ha avuto modo di scusarsi sia privatamente sia tramite i social network, ma qualche tensione nel team di Noale c'è stata e in questo weekend di gara in Repubblica Ceca capiremo se sia stato tutto archiviato oppure no. Da ricordare che Martinator dovrà scontare due long lap penalty a causa di quanto successo nello scorso GP.

MotoGP, Martin e l'incidente al Balaton Park

Jorge Martin e il capotecnico Daniele Romagnoli nel box Aprilia MotoGP
MotoGP: Martinator spiega l'incidente in Ungheria
A Brno il due volte campione del mondo ha colto nuovamente l'occasione per scusarsi con piloti e team coinvolti nell'incidente da lui provocato, evidenziando anche di voler imparare dagli errori e spiegando poi cosa è successo di concreto in curva 1 al Balaton Park: "Non ho fatto nulla di strano. Appena ho toccato il freno - riporta Motosan - ho perso l'avantreno, quindi ho rallentato un po'. In quella curva da prima marcia, appena ho rallentato, andavo molto più veloce degli altri. Ho provato a frenare di nuovo e ho perso ancora un po' l'avantreno, fino a perdere completamente il controllo. Speravo di poter recuperare, ma era impossibile".
Curva 1 era uno di quei punti nei quali era stato rifatto l'asfalto e praticamente tutti i piloti avevano dichiarato che c'era poco grip. Proprio per questo bisognava prestare grande attenzione. Evidentemente, Martin ha sbagliato qualcosa, ma l'accaduto non gli farà cambiare approccio nelle prossime partenze: "Non perderò il mio istinto né la mia fame di vittoria. Cercherò di continuare a sorpassare più piloti possibile alla prima curva, perché è nella mia natura. Il giorno in cui perderò questa mia caratteristica, resterò a casa".

Aprilia, Jorge sulle parole di Rivola

Il pilota madrileno ha avuto modo di commentare anche quanto dichiarato da Rivola in Ungheria: "È la sua opinione, ognuno ha la propria. Sono il primo a non voler cadere o coinvolgere altri. Mi dispiace molto per le squadre. Voglio solo imparare da questo errore. Queste sono le corse: a volte capita a me, a volte capita ad altri piloti. L'importante è imparare, e per fortuna non è successo niente di grave".
Jorge Martin beve il caffè nel box Aprilia MotoGP
MotoGP, Jorge Martin: la "risposta" a Massimo Rivola
Martin ritiene che sia fondamentale che il team Aprilia sia unito, superando tutto quello che è successo al Balaton Park e concentrandosi sulle prossime sfide del campionato MotoGP 2026: "Credo che sia il momento di essere più uniti che mai. Se siamo l'uno contro l'altro, è come spararci sul piede, non ha senso. Dobbiamo essere intelligenti. Io lo sarò. Ho parlato con Marco due volte dopo la gara. È stato difficile in quel momento. Oggi ho parlato con Massimo e siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ora tutto si muove nella stessa direzione".
Le parti si sono chiarite e guardano avanti, consapevoli di non dover disperdere energie, perché c'è una concorrenza pronta ad approfittarne. Soprattutto, un certo Marc Marquez.

La classifica piloti MotoGP

Martinator arriva a Brno da secondo della classifica generale, con 20 punti di ritardo rispetto a Bezzecchi. La sua gara sarà inevitabilmente condizionata dai due long lap, che già nel venerdì di prove si eserciterà a fare, anche per pulire un po' quel tratto di pista.
  1. Marco Bezzecchi 180 punti
  2. Jorge Martin 160
  3. Fabio Di Giannantonio 138
  4. Pedro Acosta 132
  5. Marc Marquez 108
  6. Ai Ogura 105
  7. Pecco Bagnaia 99
  8. Raul Fernandez 93
  9. Alex Marquez 67
  10. Fermin Aldeguer 64
  11. Luca Marini 57
  12. Enea Bastianini 48
  13. Brad Binder 48
  14. Franco Morbidelli 40
  15. Fabio Quartararo 37
  16. Diogo Moreira 36
  17. Johann Zarco 34
  18. Joan Mir 15
  19. Alex Rins 12
  20. Jack Miller 11
  21. Iker Lecuona 9
  22. Toprak Razgatlioglu 9
  23. Maverick Vinales 6
  24. Augusto Fernandez 4
  25. Cal Crutchlow 0
  26. Jonas Folger 0
  27. Michele Pirro 0

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