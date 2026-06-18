Rivola lo ha pubblicamente messo sotto accusa dopo l'incidente in Ungheria, ma il pilota spagnolo preferisce non mettere altra benzina sul fuoco.

Martinator dovrà scontare due long lap penalty a causa di quanto successo nello scorso GP. Sono passate meno di due settimane dallo strike che Jorge Martin ha fatto al via della gara MotoGP al Balaton Park Circuit ed è inevitabile che a Brno se ne riparli. Aprilia non aveva concesso ai media né lui né Marco Bezzecchi, onde evitare eventuali dichiarazioni "scomode", però ci aveva pensato Massimo Rivola a parlare, sottolineando la responsabilità dello spagnolo nell'incidente e che quell'errore non era all'altezza di un campione del mondo . Il diretto interessato ha avuto modo di scusarsi sia privatamente sia tramite i social network, ma qualche tensione nel team di Noale c'è stata e in questo weekend di gara in Repubblica Ceca capiremo se sia stato tutto archiviato oppure no. Da ricordare chedovrà scontare due long lap penalty a causa di quanto successo nello scorso GP.

MotoGP, Martin e l'incidente al Balaton Park

MotoGP: Martinator spiega l'incidente in Ungheria

Non ho fatto nulla di strano. Appena ho toccato il freno - riporta - ho perso l'avantreno, quindi ho rallentato un po'. In quella curva da prima marcia, appena ho rallentato, andavo molto più veloce degli altri. Ho provato a frenare di nuovo e ho perso ancora un po' l'avantreno, fino a perdere completamente il controllo. Speravo di poter recuperare, ma era impossibile". A Brno il due volte campione del mondo ha colto nuovamente l'occasione per scusarsi con piloti e team coinvolti nell'incidente da lui provocato, evidenziando anche di voler imparare dagli errori e spiegando poi cosa è successo di concreto in curva 1 al Balaton Park: "riporta Motosan ".

Curva 1 era uno di quei punti nei quali era stato rifatto l'asfalto e praticamente tutti i piloti avevano dichiarato che c'era poco grip. Proprio per questo bisognava prestare grande attenzione. Evidentemente, Martin ha sbagliato qualcosa, ma l'accaduto non gli farà cambiare approccio nelle prossime partenze: "Non perderò il mio istinto né la mia fame di vittoria. Cercherò di continuare a sorpassare più piloti possibile alla prima curva, perché è nella mia natura. Il giorno in cui perderò questa mia caratteristica, resterò a casa".

Aprilia, Jorge sulle parole di Rivola

Il pilota madrileno ha avuto modo di commentare anche quanto dichiarato da Rivola in Ungheria: "È la sua opinione, ognuno ha la propria. Sono il primo a non voler cadere o coinvolgere altri. Mi dispiace molto per le squadre. Voglio solo imparare da questo errore. Queste sono le corse: a volte capita a me, a volte capita ad altri piloti. L'importante è imparare, e per fortuna non è successo niente di grave".

MotoGP, Jorge Martin: la "risposta" a Massimo Rivola

Martin ritiene che sia fondamentale che il team Aprilia sia unito, superando tutto quello che è successo al Balaton Park e concentrandosi sulle prossime sfide del campionato MotoGP 2026: "Credo che sia il momento di essere più uniti che mai. Se siamo l'uno contro l'altro, è come spararci sul piede, non ha senso. Dobbiamo essere intelligenti. Io lo sarò. Ho parlato con Marco due volte dopo la gara. È stato difficile in quel momento. Oggi ho parlato con Massimo e siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ora tutto si muove nella stessa direzione".

Le parti si sono chiarite e guardano avanti, consapevoli di non dover disperdere energie, perché c'è una concorrenza pronta ad approfittarne. Soprattutto, un certo Marc Marquez.

La classifica piloti MotoGP

Martinator arriva a Brno da secondo della classifica generale, con 20 punti di ritardo rispetto a Bezzecchi. La sua gara sarà inevitabilmente condizionata dai due long lap, che già nel venerdì di prove si eserciterà a fare, anche per pulire un po' quel tratto di pista.