Rivoluzione in corso: Francesco Guidotti guiderà Trackhouse Aprilia nella nuova era MotoGP

Ritorno in Aprilia : Francesco Guidotti ufficializzato come nuovo team manager della squadra satellite Trackhouse Racing per la stagione MotoGP 2027.

Non è una sorpresa, quanto piuttosto una conferma delle voci che ormai circolavano da tempo. Confermato l'addio di Davide Brivio al team SuperFile Trackhouse Racing, ecco ora ufficializzato l'arrivo di Francesco Guidotti. Non nelle stesse vesti: il primo era team principal, mentre l'ex KTM è stato confermato nel ruolo di nuovo team manager della struttura satellite del marchio di Noale. La rivoluzione MotoGP 2027 è vicinissima, non cambiano solo i piloti ma anche i vertici, chiamati a traghettare le varie squadre nella "nuova era" dando allo stesso tempo un nuovo impulso.

È però una sorta di ritorno al passato: con Trackhouse si rinnova infatti un vecchio rapporto con Aprilia. La casa di Noale infatti è stata la prima azienda per cui Guidotti ha lavorato nel paddock della MotoGP! Dopo alcuni anni, rieccolo col marchio veneto, con cui è arrivato il titolo mondiale Superbike nel 2010. Ha poi lavorato per altri marchi, come il citato KTM, con cui è rimasto fino al 2024. Dopo un 2025 di pausa dal paddock e come opinionista Sky Sport, Guidotti torna ad affrontare una nuova sfida come Team Manager dell'unico team americano presente sulla griglia di partenza della MotoGP.

"Tornare in Aprilia è speciale"

“È con grande entusiasmo che annunciamo ufficialmente Francesco Guidotti come nostro nuovo Team Manager in MotoGP" ha dichiarato Justin Marks, il fondatore e proprietario della squadra. "Francesco vanta una lunga e brillante carriera nel motociclismo professionistico, ma, cosa altrettanto importante, si integra perfettamente con la cultura e la visione della nostra azienda. Mentre ci apprestiamo ad affrontare la prossima fase del Campionato Mondiale MotoGP, avere un team guidato da una persona del calibro di Francesco non potrà che accrescere le nostre opportunità future”.

“Prima di tutto, devo ringraziare Justin per la fiducia" ha sottolineato Francesco Guidotti, nuovo Team Manager del SuperFile Trackhouse MotoGP Team. "Sono entusiasta di essere tornato e non avrei potuto sperare in un'opportunità migliore di questa. Trackhouse è un team giovane e professionale che ha già ottenuto risultati davvero importanti e farò del mio meglio per contribuire alla crescita del team e dei piloti. Tornare a lavorare con Aprilia è anche speciale per me: tanti bei ricordi e amici. Sono entusiasta di entrare a far parte del SuperFile Trackhouse MotoGP Team!”