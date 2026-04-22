Ducati GP26 delude i fratelli Marquez: "Abbiamo qualche problema"

Dopo una pausa di circa un mese il campionato MotoGP ritorna in pista con il GP di Spagna. L'anno scorso a Jerez vinse la Ducati di Alex Marquez , che quest'anno non ha ancora trovato la quadra con la Desmosedici GP ufficiale. Insieme a suo fratello Marc, sono i più attesi per un ritorno alla vittoria.

I problemi della GP26

I fratelli di Cervera potranno fare leva sul calore del pubblico di casa, con il Mondiale MotoGP che sbarca in Europa dopo le prime tre gare in Thailandia, Brasile e Texas. In questa stagione la Casa di Borgo Panigale non ha vita facile, a causa dell'ascesa dell'Aprilia, con Marco Bezzecchi che ha messo la firma sui primi tre Gran Premi. Gli ingegneri Ducati sono al lavoro per apportare migliorie sulla GP26, i problemi sono noti sin dai test invernali. "Tutti i piloti Ducati faticano un po ' in qualche punto, soprattutto in ingresso curva, ed è lì che abbiamo problemi", ha spiegato Alex Marquez a 'Mundo Deportivo'. "La Ducati sta lavorando duramente. Penso che non siamo poi così indietro, ma ci piacerebbe essere più vicini".

Il costruttore emiliano continua ad apportare aggiornamenti e lunedì ci sarà una giornata di test MotoGP a Jerez. Lo sviluppo della GP26 passa anche per le mani del pilota Gresini, alla sua prima esperienza con una moto ufficiale. "Continuano a sviluppare cose durante tutto l'anno, ed è questo che ti dà la speranza di poterti avvicinare agli attuali leader, come Aprilia, e di poter competere con loro".

I fratelli Marquez davanti al pubblico di casa

L'anno scorso a Jerez ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGP. A giudicare dai risultati attuali, la situazione è complicata, ma non impossibile. "Ciò che serve in momenti come questi, quando le cose non vanno alla perfezione, è tanta pazienza. L'anno è molto lungo, 22 gare sono tante. Prima, quando il campionato era di 16-18 gare, era molto più importante. Ma penso che le ultime 5 o 6 gare mostreranno a tutti a che punto siamo; bisogna avere pazienza fino ad allora. Forse quest'anno non abbiamo possibilità, forse sì, ma penso che Jerez sia importante. Soprattutto per il test che abbiamo lunedì, dove possiamo provare diverse soluzioni".

Non è ancora al meglio anche suo fratello, il campione in carica Marc Marquez. Per lui non solo problemi di natura tecnica, ma è alle prese con i postumi di vari infortuni. "Le persone che conoscono e apprezzano Marc sanno già di cosa è capace. Penso che stia facendo le cose per bene. Non si sente completamente a suo agio sulla moto, a causa di alcuni piccoli problemi che stiamo avendo, ma sta comunque conquistando punti. Questa è una stagione lunga; non si possono trarre conclusioni dopo solo tre gare".

Un mercato piloti silente

Che tu sia in un team ufficiale o meno... in definitiva, si tratta di sentirsi apprezzati ovunque tu vada. È vero che il prossimo anno, con tutti i cambiamenti regolamentari, sarà più importante essere in un team ufficiale per avere la moto ufficiale ed essere i primi a ricevere tutti gli aggiornamenti in arrivo. Ma al di là di questo, a tutti i piloti piace indossare i colori ufficiali. E questo cambia molti aspetti di cui non entrerò nel dettaglio... Ma sono molto sereno riguardo al mio futuro". L'attenzione continua ad essere puntata anche sul mercato piloti , con gli annunci delle Case momentaneamente sospesi per via del braccio di ferro tra MSMA e Liberty Media. Alex Marquez viene dato per certo alla KTM factory dal 2027. "".