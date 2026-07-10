Michele Pirro fuori gioco: Alessio Finello con Garage 51 nel CIV Superbike

Confermato il forfait di Michele Pirro : sarà Alessio Finello a sostituirlo sulla Ducati Panigale V4 di Garage 51 nel CIV Superbike.

Racing Night di Misano del CIV Superbike si disputerà senza il pilota più titolato dello schieramento. Indirettamente è stata confermata l'assenza di Michele Pirro dal quarto round stagionale previsto tra due settimane. L'attesissimo appuntamento delladi Misano del CIV Superbike si disputerà senza il pilota più titolato dello schieramento. Indirettamente è stata confermata l'assenza di Michele Pirro dal quarto round stagionale previsto tra due settimane. Come anticipato ieri su queste pagine , il dieci volte Campione italiano sarà costretto al forfait al fine di recuperare dall'intervento chirurgico alla spalla sinistra, resosi necessario per risolvere la lesione tendinea riportata in data 4 giugno a Imola, ulteriormente aggravata da una caduta alla vigilia della World Ducati Week 2026 a Misano. In sostituzione di Pirro, il team Garage 51 by DTO ha deciso di scommettere su Alessio Finello.

RITORNO IN GARAGE 51

A rendere nota la notizia è stato, un po' a sorpresa, il Broncos Racing Team. Impegnato in questo primo scorcio di stagione 2026 proprio con la compagine di Luca Conforti nel CIV Superbike, annoverando un ottavo posto in Gara 2 al Mugello come miglior risultato, Alessio Finello ha ricevuto il benestare per sostituire l'infortunato Michele Pirro sulla Ducati Panigale V4 di Garage 51. Per l'ex Mondiale MotoE si tratta di un ritorno dopo aver difeso occasionalmente questi colori lo scorso anno nel CIV Supersport, con conseguente risoluzione anticipata del contratto che lo legava a Broncos Racing.

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“Si comunica che, a partire dal round di Misano in programma nel weekend del 24-26 luglio prossimi, terminerà di comune accordo il percorso sportivo con Alessio Finello", si legge nella nota diffusa dal Broncos Racing Team. "Grazie agli ottimi rapporti e allo spirito di collaborazione reciproca tra il Broncos Racing Team e il Garage 51 Racing Team powered by DTO, il pilota torinese avrà l'opportunità di proseguire la stagione con la squadra romagnola, prendendo il posto dell'infortunato Michele Pirro in sella ad una Ducati. Luca Conforti e tutto il Broncos Racing Team desiderano ringraziare Alessio per la professionalità, l'impegno e la disponibilità mostrati nel corso dei primi tre eventi stagionali, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo del CIV 2026".

IL CIV SUPERBIKE ASPETTA PIRRO

Alessio Finello sarà pertanto al via della Racing Night del CIV Superbike con Garage 51, con la possibilità di estendere l'esperienza ai conclusivi due round considerando che il ritorno in azione di Michele Pirro, operato con successo nella giornata di mercoledì 8 luglio, resta incerto. Stando a quanto trapelato, il collaudatore Ducati Corse dovrà osservare un lungo periodo di convalescenza. Un mese e mezzo di riposo assoluto per riprendersi dell'intervento alla spalla sinistra prima di valutare il da farsi e stabilire una data per il rientro. L'auspicio è di esserci a Cremona il 18-20 settembre prossimi, ma a questo punto MP51 rischia di dover dire definitivamente addio ai sogni di conquistare l'undicesimo titolo tricolore in carriera.

Photo Courtesy: Salvatore Annarumma

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