Michele Pirro sotto i ferri: correrà la Racing Night del CIV Superbike?

Michele Pirro costretto ad operarsi alla spalla sinistra: in dubbio la sua partecipazione alla Racing Night del CIV Superbike a Misano.

Brutta tegola per Michele Pirro. Il tester Ducati Corse, a causa di un peggioramento delle condizioni della spalla sinistra infortunata, si è sottoposto ad un intervento chirurgico. Secondo quanto appreso, il dieci volte Campione italiano rischia seriamente il forfait per l’appuntamento della Racing Night di Misano del CIV Superbike in programma il 24-26 luglio prossimi.

MICHELE PIRRO KO

Michele Pirro, passato quest'anno a difendere i colori del "suo" team Garage 51 by DTO dopo 122 gare e 7 titoli CIV Superbike vinti con Barni Racing, si era infortunato alla spalla sinistra lo scorso 4 giugno in occasione del round di Imola. A seguito di un rovinoso volo nel giovedì di Test pre-evento aveva riportato la lesione di due tendini, stringendo i denti con un terzo ed un settimo posto nelle due gare. Quattro settimane più tardi è finito di nuovo a terra, in questa circostanza a Misano, alla vigilia dell'edizione 2026 della World Ducati Week. Una caduta, registratasi giovedì 2 luglio, che ha aggravato la lesione tendinea. Nei giorni seguenti il motociclista pugliese ha tentato di disputare la LENOVO Race of Champions , dovendo tuttavia alzare anzitempo bandiera bianca a causa del forte dolore.

OPERAZIONE

Non propriamente il modo in cui si immaginava di festeggiare i suoi 40 anni, compiuti domenica 5 luglio. "Missione compiuta! Intervento riuscito, tutto è andato alla grande", ha raccontato Michele Pirro direttamente dal lettino dell'Ospedale in un video-messaggio condiviso sui personali canali social. "Un enorme grazie al Professor Porcellini ed a tutta la sua straordinaria equipe per la professionalità e le cure. Adesso inizia la parte più importante: recuperare al meglio. Il conto alla rovescia per tornare in pista è già partito. Ci vediamo presto, più carico di prima". Un po' come consuetudine nei fatti che lo riguardano, senza fornire ulteriori dettagli.

STOP ALLA STAGIONE DEL CIV SUPERBIKE?

In base alle informazioni in nostro possesso, Michele Pirro dovrà osservare un periodo di convalescenza ancora da quantificare. Come incerte restano le tempistiche del suo ritorno in sella alla Ducati Panigale V4 di Garage 51 by DTO. Appare alquanto improbabile vederlo in azione tra un paio di settimane a Misano per l'attesissimo weekend della Racing Night del CIV Superbike. Per il Ducatista, attualmente secondo in campionato con 25 punti di svantaggio dal capo-classifica Alessandro Delbianco (DMR Racing), il sogno di conquistare la personale undicesima tabella tricolore in carriera si fa tutto in salita. A tal proposito, si saprà di più nei prossimi giorni, con il team Garage 51 che potrebbe decidere di schierare un pilota sostituto.

Photo Courtesy: Daniele Guazzetti

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