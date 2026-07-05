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WDW 2026, Race of Champions: Bulega schiaccia tutti, monopolio Superbike sul podio

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 05 luglio 2026 alle 13:01
Nicolò Bulega pilota Ducati alla Race of Champions del WDW 2026 a Misano
WDW 2026, Race of Champions: Bulega trionfa a Misano
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Non solo in SBK, Bulega superiore anche nel WDW: vittoria per il futuro pilota MotoGP. Marquez fuori dalla top 10.
L'attesa Lenovo Race of Champions 2026 termina con il trionfo di Nicolò Bulega nella gara al Misano World Circuit Marco Simoncelli. In una Ducati World Week che celebra i 100 anni della casa di Borgo Panigale è un successo dal sapore speciale. Dopo aver conquistato la pole position sabato, oggi è partito forte e ha mantenuto la P1 fino al taglio del traguardo.

Bagnaia migliore MotoGP, Marquez fuori dalla top 10

Alle spalle di Bulega altri due colleghi del Mondiale Superbike, Alberto Surra e Lorenzo Baldassarri. Negli ultimi giri il pilota del team Go Eleven si è avvicinato al rookie del team Motocorsa, ha provato a sorpassarlo, però non ci è riuscito. Top 5 completata da Yari Montella e Pecco Bagnaia, che è è stato il migliore dei piloti MotoGP in questa corsa "amichevole" della World Ducati Week.
Marc Marquez non è andato oltre il dodicesimo posto, ha gareggiato in maniera cauta, pensando solo a portare al traguardo la sua Ducati Panigale V4 Tricolore. Non è al 100% della condizione fisica, non aveva senso rischiare al WDW. Il suo pensiero è rivolto al weekend MotoGP al Sachsenring (10-12 luglio).

Lenovo Race of Champions: cronaca e risultati della Gara

Piloti Ducati sulla griglia di Misano al WDW per la Race of Champions
WDW 2026, Race of Champions: cronaca e risultati della Gara
1° GIRO/10: Bulega mantiene la leadership alla partenza, seguito da Surra, Baldassarri, Montella e Bagnaia.
2° GIRO: Bulega cerca di allungare, Surra a 5 decimi, portandosi dietro Baldassarri. Bagnaia sempre dietro a Montella. Duello VR46, con Di Giannantonio che strappa la settima posizione a Morbidelli. Marquez tredicesimo, se la prende comoda.
3° GIRO: Nicolò ha stampato un 1'34"606, Surra 1'34"716. Ci sono oltre 6 decimi tra i due piloti italiani Superbike.
4° GIRO: Nicolò abbassa ancora, 1'34"545, il vantaggio su Surra sale oltre il secondo. Michele Pirro, che oggi festeggia 40 anni, è rientrato al box. Com'è noto, non sta bene fisicamente: ha voluto comunque esserci per i tifosi e per celebrare Ducati. Anche Alvaro Bautista, a sua volta non al 100%, è rientrato.
5° GIRO: Bulega, Surra, Baldassarri, Montella, Bagnaia, Bridewell, Morbidelli, Diggia, Tulovic, Mackenzie la top 10. Marquez dodicesimo in tranquillità.
7° GIRO: Nicolò guida la gara con 1"4 su Surra, Marquez tallona Mackenzie e può pensare di prendersi l'undicesima posizione.
8° GIRO: Bulega sempre leader, mentre Baldassarri si è portato a 4 decimi da Surra. Più staccati Montella e Bagnaia. Marquez battaglia con Mackenzie.
10° GIRO (ULTIMO): Nicolò gestisce, mentre Baldassarri pressa Surra.
TRIONFO DI BULEGA DAVANTI A SURRA E BALDASSARRI.
WDW 2026, RACE OF CHAMPIONS: LA CLASSIFICA DELLA GARA A MISANO
Classifica Gara Race of Champions Ducati
WDW 2026, Race of Champions: i risultati della Gara a Misano

World Ducati Week 2026: la griglia di partenza

1. Nicolò Bulega
2. Lorenzo Baldassarri
3. Yari Montella
4. Alberto Surra
5. Franco Morbidelli
6. Pecco Bagnaia
7. Fabio Di Giannantonio
8. Thomas Bridewell
9. Michele Pirro
10. Hafizh Syahrin
11. Alvaro Bautista
12. Marc Marquez
13. Tarran Mackenzie
14. Lukas Tulovic
15. PJ Jacobsen
16. Josh Waters
Da segnalare che Pecco Bagnaia si era classificato terzo nelle Qualifiche, ma successivamente ha ammesso di aver fatto un taglio nel primo settore e molto onestamente si è fatto retrocedere sulla griglia di partenza della Race of Champions a Misano Adriatico.

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