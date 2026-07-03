Bulega se la vedrà con futuri colleghi MotoGP e non solo nel WDW 2026 a Misano, dove è stato organizzato il consueto evento dedicato ai ducatisti: c'è l'occasione di vedere da vicino piloti del presente e del passato.

Niente MotoGP, niente Superbike, è tempo di World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio al Misano World Circuit Marco Simoncelli va in scena l'annuale evento che nel 2026 consente di celebrare anche il traguardo dei 100 anni della casa di Borgo Panigale. Oggi sono iniziate le prime attività, tra test ride in pista, interviste, meet and greet e tanto altro. Ma sicuramente l'attrazione principale del WDW è la Lenovo Race of Champions, giunta alla quarta edizione.

Ducati Race of Champions: cos'è, gli orari tv-streaming del weekend

I piloti Ducati della MotoGP, della Superbike e di altri campionati si sfideranno sulla pista di Misano guidando delle esclusive Panigale V4 Tricolore preparate appositamente per la Lenovo Race of Champions. Ogni esemplare nasce dalla Panigale V4 Tricolore e viene allestito con una configurazione dedicata, sviluppata per esprimere il massimo delle prestazioni in circuito. Ovviamente, vengono soddisfatti i requisiti del regolamento FMI, adottando cerchi in alluminio forgiato neri, vasca sottocarena per il recupero dell'olio e sistema di recupero degli sfiati carburante. La configurazione viene completata da carene racing personalizzate con la livrea del pilota, tappo serbatoio ricavato dal pieno e dettagli celebrativi dedicati all'evento come la sella.

Il programma del weekend prevede prove libere e qualifiche il sabato, mentre la domenica sarà dedicata alla gara ufficiale, seguita dalla premiazione. Sky Sport MotoGP (canale 2028) trasmetterà tutto in diretta TV. Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. E anche i siti ufficiali ducati.com e motogp.com trasmetteranno qualifiche e gara.

Sabato 4 luglio 2026

14:35-15:00 Prove Libere

15:45-16:10 Qualifiche

Domenica 5 luglio 2026

12:40-13:05 Gara

WDW 2026: i piloti partecipanti

Di seguito la pista dei piloti Ducati che si daranno battaglia al Misano World Circuit Marco Simoncelli:

Marc Marquez (MotoGP)

Pecco Bagnaia (MotoGP)

Fabio Di Giannantonio (MotoGP)

Franco Morbidelli (MotoGP)

Nicolò Bulega (Superbike)

Alvaro Bautista (Superbike)

Yari Montella (Superbike)

Lorenzo Baldassarri (Superbike)

Alberto Surra (Superbike)

Tarran Mackenzie (Superbike)

Thomas Bridewell (Superbike)

PJ Jacobsen (MotoAmerica)

Hafizh Syahrin (Asia Road Racing Championship)

Josh Waters (Australian SBK)

Lukas Tulovic (EURO MOTO, ex IDM)

Bulega e Marquez: clima tranquillo dopo l'incidente 2024

Fino a che riesco, va bene" la risposta di Nicolò, che nel 2025 ha sostituito proprio Marc (infortunato) nei GP a Portimao e a Valencia). Tra Bulega e Marquez nessuna ruggine. I due hanno anche parlato in sala stampa oggi ( QUI il video). Il leader del Mondiale Superbike ha salutato il campione in carica MotoGP, il quale gli ha detto "Quest'anno bam, bam, bam" in riferimento al suo dominio nel campionato delle derivate di serie. "" la risposta di Nicolò, che nel 2025 ha sostituito proprio Marc (infortunato) nei GP a Portimao e a Valencia).

Alla Lenovo Race of Champions avrà l'occasione di sfidare lui e altri dei colleghi che dovrà affrontare in MotoGP nel 2027, quando correrà per il team Pertamina Enduro VR46. Il trasferimento non è ancora ufficiale, però dovrebbe diventarlo a breve. Anche se si tratta di una gara "amichevole" e non c'è motivo di prendere rischi, a nessun pilota di alto livello piace arrivare dietro.