Herlings 121, l'urlo di Coenen e piccolo brivido: show infuocato al MXGP Svezia

Doppia vittoria in Svezia sia per l'inarrestabile Jeffrey Herlings in MXGP che per il ritrovato Sacha Coenen in MX2. Cronaca e classifiche.

Siamo a quota 121: un numero da tempo spropositato ma che Jeffrey Herlings continua a ritoccare, vincendo senza avversari anche nel GP di Svezia appena concluso a Uddevalla. "The Bullet" prende il largo, ma chi lo ferma questo talento fuori dal comune? Finale prematuro per bandiera rossa a due giri dalla fine, causata da un terrificante incidente tra Jago Geerts e Kevin Brumann... Con sollievo, visto che entrambi se ne vanno sulle proprie gambe dopo il brivido iniziale."I'm back" è invece il grido liberatorio di Sacha Coenen, che dopo i guai causati dalla spalla infortunata in AMA Motocross torna al successo nel Mondiale MX2 ed in maniera dirompente. Ecco com'è andato l'appuntamento nella penisola scandinava.

MXGP: dite 121

Holeshot di Vialle, ma in poche curve ecco Herlings che prende il comando, ne approfitta anche un ottimo Jonass rientrato da poco da un guaio fisico. Al vertice la questione si chiude qui: Jeffrey Herlings è davvero intrattabile, vola via e coglie il successo in questa prima manche in Svezia, lasciando a debita distanza Pauls Jonass e Tom Vialle. Quinto posto per il campione in carica Romain Febvre, che precede il rookie italiano Andrea Adamo, solo 7° Tim Gajser dopo le ottime qualifiche di ieri. Ma c'è sempre la seconda manche...

Romain Febvre è il migliore alla partenza di Gara 2, comanda per quasi un giro, ma purtroppo è difficilissimo contenere questo Jeffrey Herlings... Che infatti passa al comando e replica quanto visto nella manche precedente, ovvero una fuga solitaria per la vittoria. Febvre e Tim Gajser non possono nulla contro lo strapotere dell'asso Honda, che piazza un'altra doppietta e allunga ancora nella generale. A referto un brutto incidente per Calvin Vlaanderen, si spera che non ci siano conseguenze per il pilota Ducati. Brividi e bandiera rossa per un brutto incidente tra Jago Geerts e Kevin Brumann, ma fortunatamente non ci sono conseguenze serie. Vince Jeffrey Herlings, vittoria 121 su Romain Febvre e Tom Vialle.

MX2: il ritorno

La domenica di gare inizia col super scatto di Sacha Coenen, che comanda su Everts, McLellan, Janis Reisulis, con il poleman Laengenfelder sesto. Il leader iridato Farres, chiamato alla risalita dopo lo zero in qualifica, è presto 7°, ma la situazione si complica ancora: dopo due giri ecco un errore, nuovo smacco per il capoclassifica MX2 che perde qualche posizione... Mentre in testa Sacha Coenen vola via indisturbato e coglie il successo di manche. Attenzione al giovane belga, che sembra finalmente in ripresa dopo l'infortunio alla spalla nella wild card USA (l'ultima vittoria risale al 7 giugno). Liam Everts e Camden McLellan completano il podio di questa prima gara a Uddevalla, 6° Guillem Farres.

Al via di Gara 2 brilla ancora Sacha Coenen, che prende presto il comando su Liam Everts ed il poleman Simon Laengenfelder. Farres come prima deve risalire, ma in breve tempo lo troviamo in 6^ posizione, più agguerrito che mai. Riuscirà a risalire fino alla 4^ posizione, ma ecco una caduta che non ci voleva! Anche se non perde posizioni... Davanti invece la situazione non subisce variazioni: brilla Sacha Coenen, che si impone con un super 1-1 in questo round svedese e riprende il filo dopo la lesione che l'ha segnato per vari GP. Non è mancato un problema di doppiaggio causato da un pilota di casa, Korsbeck, ma il trionfo di Coenen non è mai in dubbio. Stesso podio di Gara 1, con Everts e McLellan al seguito.