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Emergenza senza tregua: incendi e caldo estremo paralizzano gare e raduni di moto

Storie di Moto
di Diana Tamantini
domenica, 16 agosto 2026 alle 10:43
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Tragica normalità di roghi e rinvii: sicurezza prima di tutto, calendari stravolti o eventi cancellati. Cosa sta succedendo.
Meteo rovente, conflitti, ci tocca aggiungere anche gli incendi tra le cause di rinvio o cancellazione di eventi motociclistici. Una questione che sta toccando tantissimi paesi, provocati da autocombustione per le altissime temperature o, molto più spesso, dalla mano dell'uomo, 'aiutato' dalla siccità. Chiaramente gli organizzatori danno priorità alle persone e gli eventi vengono sospesi o cancellati. Situazioni che stanno diventando una terribile 'normalità'... Vi citiamo tre esempi di quest'ultimo periodo.

Il mondo a fuoco 

Guardiamo agli eventi Baja: ricordiamo, si tratta di rally offroad di resistenza, auto o moto, che si svolgono su percorsi sterrati e desertici. Nei giorni 24-26 luglio era prevista la Baja España Aragon, quarto appuntamento della Coppa del Mondo FIM, ma è stata sospesa per incendi, alte temperature e siccità nella zona di Teruel, dove ha luogo l'evento. La Spagna sta vivendo una nuova catastrofe proprio per questo motivo purtroppo ricorrente e l'appuntamento Baja è stato riprogrammato al momento per i giorni 11-13 settembre, confidando in un netto miglioramento della situazione. Un dato terrificante è che solo in Aragona finora sono andati in fumo 44.000 ettari di boschi e terreni...
Non è l'unico esempio: di questi giorni anche la sospensione a tempo indeterminato della Baja d'Ungheria, che era programmata per i giorni 13-15 agosto, quindi a Ferragosto, a Várpalota. Il rinvio è per lo stesso motivo: incendi forestali attivi nella zona. Come prosegue la nota ufficiale: "Data che il rischio di incendi è stato aggravato da temperature estreme e mancanza di pioggia, gli organizzatori, insieme alle autorità, hanno deciso di posticipare l'evento a una data ancora da annunciare, mettendo la sicurezza di tutti in primo piano".
Arriviamo al Bikers' Festival 2026 di Spa-Franchorchamps, in Belgio: una festa per gli amanti delle moto con ospiti illustri come Randy Mamola, Didier de Radiguès, Steve Parrish o Alain Genoud. Un evento gioioso che non si farà a causa di incendi così gravi nelle High Fens da indurre le autorità a sospendere tantissimi eventi culturali e sportivi per lasciare spazio alle autorità al lavoro per questa emergenza. Come detto, situazioni che vediamo o di cui sentiamo parlare troppo spesso ai telegiornali, e che stanno diventando una tragica normalità...

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diDiana Tamantini

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