Ferragosto di fuoco in Svezia: Herlings travolgente in MXGP, MX2 colpo di scena

Herlings imprendibile nelle qualifiche MXGP a Uddevalla. In MX2 Laengenfelder brilla, Farres cade e ritira. Cronaca, classifiche e orari delle gare di domani.

Ferragosto bollente e da colpi di scena per il Mondiale Motocross, a metà almeno. In MXGP ricordiamo la pesante assenza di Lucas Coenen per infortunio, e allo stesso tempo uno scatenato Jeffrey Herlings che sembra davvero non avere rivali, come dimostra il suo netto trionfo in questo sabato di qualifica a Uddevalla. In MX2 invece brilla il campione in carica Simon Laengenfelder, ma c'è anche il colpo di scena: caduta e ritiro per il leader iridato Guillem Farres! Che dovremo aspettarci più agguerrito che mai domani per recuperare...

C'è infine un fatto da evidenziare: vi abbiamo raccontato delle griglie povere per il GP Sudafrica (26 piloti 450 e 21 per la 250), ma in Svezia non sta andando meglio. Rimpolpano la situazione le due classi europee, ma se guardiamo solo i Mondiali parliamo di 22 piloti per la MX2 e di 28 per la classe MXGP. Di seguito orari e dirette Rai per la domenica di gare, ecco intanto com'è andata questa prima giornata del GP Svezia.

"Vichinghi volanti", omaggio a una leggenda

L'eroe di casa non poteva non pensare a qualcosa di speciale per questo appuntamento di metà agosto a Uddevalla. Isak Gifting (JK Racing Yamaha) ha mostrato i colori con cui disputerà questo evento MXGP: una livrea celebrativa speciale ed un abbigliamento tecnico ispirati alla leggenda del motocross svedese Håkan Carlqvist, "Carla", scomparso alla giovane età di 63 anni nel 2017 per una grave emorragia cerebrale. Oltre ai titoli 250 e 500, epica la sua sosta nella sua ultima gara 500cc e in assoluto in carriera nel 1988: un vantaggio tale che ha trovato giusto il tempo di tornare al box, scolarsi una birra, ripartire con nonchalance e vincere! Un doppio omaggio da parte di Gifting visto che, oltre alla storia svedese, rievoca un importante pezzo della grande storia Yamaha nel campionato.

MXGP Qualifiche

Il super scatto iniziale è delle due Honda, di Tom Vialle in particolare davanti a Jeffrey Herlings, anche se l'asso olandese ci mette un attimo a portarsi al comando. Si lanciano subito nella mischia anche il campione in carica Romain Febvre, e Tim Gajser a caccia di un consistente passo avanti con Yamaha. Proprio il pilota sloveno infatti si mette a caccia dell'asso Honda, arrivandogli anche a pochi decimi, prima del nuovo allungo dell'avversario. Assieme a qualche rischio per Gajser che permette a Febvre di ricucire il distacco. Ma la situazione non cambierà né lì né al comando: Jeffrey Herlings è irresistibile, non c'è davvero storia in questa gara di qualifica in Svezia, comandata con solidità e con margine su Tim Gajser, che lancia qualche segnale incoraggiante, e Romain Febvre, stabile protagonista del campionato.

MX2 Qualifiche

Il colpo di scena arriva dopo appena un giro: il leader iridato Guillem Farres è a terra, protagonista di un brutto incidente, e costretto al ritiro! In testa invece ci sono presto le KTM, Sacha Coenen in particolare sul campione in carica Simon Laengenfelder, entrambi determinati ad approfittare al massimo dello stop prematuro dell'alfiere Triumph. La grinta di Coenen però dura pochi giri: prima arriva l'iridato MX2 in carica e compagno di squadra, poi lo superano Liam Everts, Camden McLellan, Janis Reisulis... Questo sarà l'ordine d'arrivo, con il campione in carica di categoria che si prende il quarto successo stagionale, il terzo consecutivo, in questa gara di qualifica del sabato.

MXGP Svezia, gli orari del 16/08/2026

Eurosport 2 (per tutta l'Europa)

13:00 MX2 Gara 1 – LIVE

14:00 MXGP Gara 1 – LIVE

16:00 MX2 Gara 2 – LIVE

17:00 MXGP Gara 2 – LIVE

RAI Sport

16:00 MX2 Gara 2 - LIVE

17:00 MXGP Gara 2 - LIVE