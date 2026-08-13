Dal dramma, grinta e determinazione: Thibault Benistant rompe il silenzio

Thibault Benistant in riabilitazione, tra giorni duri e vittorie quotidiane: le prime parole dal gravissimo incidente MXGP in Francia.

"Ci sta mettendo tutto se stesso". Procede il lungo percorso di recupero per Thibault Benistant, arrivano anche le prime parole dallo stesso pilota francese, protagonista del gravissimo incidente nel round MXGP a Lacapelle Marival. Le conseguenze sono state molto serie, a Benistant è chiaramente servito del tempo per assimilare la situazione e ritrovare la giusta forza per affrontarla. Attraverso Road2Recovery, che da tempo ha avviato la . Procede il lungo percorso di recupero per Thibault Benistant, arrivano anche le prime parole dallo stesso pilota francese, protagonista del gravissimo incidente nel round MXGP a Lacapelle Marival. Le conseguenze sono state molto serie, a Benistant è chiaramente servito del tempo per assimilare la situazione e ritrovare la giusta forza per affrontarla. Attraverso Road2Recovery, che da tempo ha avviato la raccolta fondi per aiutarlo nel suo percorso, ecco le parole del 24enne di Avignone.

Il primo aggiornamento dal pilota MXGP

Dopo essersi preso il tempo necessario per elaborare la sua situazione, Thibault Benistant è pronto a condividere la sua situazione attuale.

Thibault ha subito una lesione al midollo spinale e ora è in riabilitazione a tempo pieno. Fino ad ora, non si era sentito pronto a parlarne pubblicamente. Notizie come questa richiedono tempo per essere assimilate, e ogni atleta infortunato merita di raccontare la propria storia, con le proprie parole, quando si sente pronto. Ecco cosa possiamo dirvi: ci sta mettendo tutto se stesso. Ogni singolo giorno, fisicamente, mentalmente ed emotivamente, Thibault porta in riabilitazione la stessa identica grinta che ha dimostrato al via.

È un percorso lungo. Ci sono giorni buoni e giorni difficili, e non c'è una scadenza precisa. Quindi Thibault non conta i mesi. Conta le vittorie, e le accumula una sessione alla volta. Chiunque conosca Thibault sa della forza, della determinazione e dello spirito combattivo che lo hanno portato ai vertici del motocross mondiale. Ne è pieno. Oltre al lavoro, ciò che non dovrebbe dover sopportare è il costo di tutto questo.

Road 2 Recovery è orgogliosa di essergli accanto. È stata aperta una pagina di raccolta fondi su Road 2 Recovery per contribuire a coprire le spese di riabilitazione, cure mediche, attrezzature e i costi imprevisti che si presentano in un momento come questo. Ogni contributo, di qualsiasi importo, andrà direttamente a permettergli di concentrarsi sull'unica cosa che conta ora: andare avanti.